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Zürcher Regierungsrat beantragt 14,5 Millionen für Technorama-Sanierung

Winterthur, Switzerland - 13 april 2007: people walking and playing with the installations of the Swiss Science Center Technorama at Winterthur, Switzerland
Das derzeitige Bauwerk wurde 1982 errichtet.Bild: www.imago-images.de

Zürcher Regierungsrat beantragt 14,5 Millionen für Technorama

01.10.2026, 13:4001.10.2026, 13:40

Der Zürcher Regierungsrat hat 14,5 Millionen Franken für das Technorama beantragt. Das Museum in Winterthur soll umfassend saniert und modernisiert werden.

Die Stiftung Swiss Science Center Technorama plant eine Erneuerung und Erweiterung ihres bekannten Wissenschaftszentrums, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Die Kosten für das gesamte Bauprojekt belaufen sich auf 60 Millionen Franken.

Aus dem gemeinnützigen Fonds, früher Lotteriefonds genannt, soll knapp ein Viertel dieser Gesamtinvestitionen finanziert werden. Da die beantragte Summe von 14,5 Millionen Franken die Grenze von einer Million Franken übersteigt, muss der Kantonsrat den Beitrag noch abschliessend genehmigen.

Gebäude aus den Achtzigerjahren

Das derzeitige Bauwerk wurde 1982 errichtet und bedarf laut Regierung einer dringenden Erneuerung. Die Gebäudehülle, die Infrastruktur sowie die Haustechnik sollen saniert werden. Ebenso sind eine bessere Akustik, eine neue Aufteilung der Ausstellungsflächen und 50 Prozent mehr Sitzplätze im Restaurant vorgesehen.

Mit über 370'000 Gästen pro Jahr ist das Technorama mit seinen mehr als 500 Experimentierstationen ein beliebtes Ausflugsziel. Fast die Hälfte der Besucherinnen und Besucher sowie ein Drittel der Schulklassen reisen aus dem Kanton Zürich an. (sda)

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