Die Zürcher Badis waren in der aktuellen Saison nicht nur an der alljährlichen Stadtzürcher Seeüberquerung gut besucht. (Bild: Start vom Mythenquai Richtung Tiefenbrunnen) Bild: keystone

Zürcher Sommerbäder verkaufen erstmals 3 Millionen Eintritte

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In den Zürcher Sommerbädern ist aufgrund des heissen Sommers erstmals die Marke von drei Millionen Eintritten überschritten worden. Rekordmonat war der Juli mit über 890'000 Eintritten.

Bisher galt das Jahr 2023 mit 2,44 Millionen Eintritten per Saisonschluss aller 15 vom Sportamt betriebenen Sommerbäder als Rekordsaison. Doch aufgrund der Hitzewellen bricht der Sommer 2026 alle Besuchermarken mit über 3,31 Millionen Eintritten, wie das Sportamt der Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte.

Das am besten besuchte Wochenende war jenes vom 27. und 28. Juni. Den eintrittsstärksten Tag verzeichneten die Bäder am Sonntag, 21. Juni, mit rund 80'000 Eintritten. Die meisten Besucherinnen und Besucher suchten in den grossen Strandbädern Tiefenbrunnen und Mythenquai nach Abkühlung im See.

Trotz immer noch warmer Temperaturen endet für neun Anlagen die aussergewöhnliche Saison am Sonntag, 20. September. Bis am 27. September können Besucher die Herbstsonne noch in den Freibädern Letzigraben und Auhof sowie in den Strandbädern Mythenquai und Tiefenbrunnen geniessen. Im Seebad Utoquai und im Freibad Seebach sogar noch bis 25. Oktober. (sda)