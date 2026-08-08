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Das sind die besten Bilder der Street Parade 2026 in Zürich

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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
quelle: watson / watson
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Das sind die besten Bilder der Street Parade 2026

Bei strahlendem Sonnenschein wird am Samstag in der Zürcher Innenstadt getanzt, gefeiert, geliebt und gelacht. Die schönsten Impressionen von der 33. Street Parade.
08.08.2026, 15:2508.08.2026, 16:32

Bei gut 30 Grad sind am Samstag wieder Abertausende nach Zürich geströmt, um ihre Leidenschaft für Technobeats zu zelebrieren. Kunterbunt und in mal mehr, mal weniger aufwendigen Kostümen tanzen und feiern die Menschen.

Wegen der Hitze müssen die Besucherinnen und Besucher auch darauf achten, dass sie genügend trinken und hin und wieder Schattenplätze aufsuchen. Diese Orte sind besonders begehrt. Einige haben die Party kurzerhand auf Boote im Seebecken verlagert, wo ebenfalls Bässe ertönten und die Abkühlung nicht allzu weit war. Dennoch blieb vielen schon um die Mittagszeit nur ein Platz an der Sonne. Entsprechend schützen sie sich mit Schirmen, Hüten und Sonnencreme.

Für die Sicherheit der Massen sorgen Polizei und Rettungskräfte. Bei der Hitze sind sie besonders gefordert, da Tanzen, Alkohol und in manchen Fällen auch Drogen sich schlecht mit den hohen Temperaturen vertragen. Doch auch gegen Anschläge hat man sich gewappnet: So wurden Strassensperren errichtet, damit keine Fahrzeuge in die Innenstadt fahren können. Der öffentliche Verkehr wurde eingestellt oder umgeleitet.

Wie wild die Technoparty ist und welche kreativen, schrillen, eindrücklichen und stoffarmen Kostüme die Menschen tragen, siehst du in der Bildstrecke mit den schönsten Impressionen der 33. Street Parade in Zürich. (vro)

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Dr. Atomi
08.08.2026 16:01registriert Juli 2024
Gerade mal vor zwei Stunden hat sie begonnen und ihr habt jetzt schon die besten Bilder der gesamten street Parade 🤡
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