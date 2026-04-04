Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Stadt Zürich: Welle zum Surfen beim Unteren Letten gefordert

Zürcher Limmatkanal soll eine stehende Welle zum Surfen erhalten

04.04.2026, 11:2904.04.2026, 11:29

Gemeinderäte von SP und Mitte haben einen Vorstoss für eine stehende Welle im Limmatkanal unterhalb des Kraftwerks Letten in der Stadt Zürich eingereicht. Surfen und Kajakfahren seien längst nicht mehr nur Sportarten für weite Meeresküsten, betonen sie.

Mit der kürzlich eingereichten Motion wollen die Gemeinderäte den Stadtrat auffordern, dem Parlament eine entsprechende kreditschaffende Weisung vorzulegen, um die stehende Welle als öffentlich zugängliches Sport- und Freizeitangebot zu realisieren.

In verschiedenen Städten hätten sich Surfen und Kajakfahren als zugängliche Freizeitangebote etabliert – wie beispielsweise beim berühmten Eisbach im Englischen Garten von München, begründen die Motionäre.

Stehende Wellen ermöglichten sportliche Aktivitäten im urbanen Raum und würden Bewegung, Erholung und Stadtraum auf innovative Weise verbinden.

Voraussetzungen seien gegeben

Beim Laufwasserkraftwerk Letten fliesst das Limmatwasser durch die Turbine, produziert Strom und strömt danach durch das Flussbad Unterer Letten. Damit bestünden grundsätzlich «geeignete hydrologische Voraussetzungen» für die Erzeugung einer stehenden Welle, schreiben die Motionäre.

Heute fehle jedoch eine Konstruktion, die den Wasserfluss so lenke, dass sich eine stabile Welle bilden könne. Den Motionären ist bewusst: Die Umsetzung müsste mit dem laufenden Kraftwerksbetrieb und dem sensiblen und urbanen Flussraum vereinbar sein.

Die Ein- und Ausstiege sollen «einfach und funktional» gestaltet werden, um eine sichere Benutzung der stehenden Wellen zu gewährleisten. Der Schwimmbetrieb im Limmatkanal im Bereich des Flussbads Unterer Letten und Umgebung soll dabei nicht gestört werden.

Ob die Motion an den Stadtrat überwiesen wird, entscheidet der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen.

Welle in München vorübergehend verschwunden

Die Eisbachwelle im Englischen Garten in München, welche die Motionäre als Vorbild nennen, verschwand nach einer Putzaktion im vergangenen Herbst und baute sich seitdem nicht mehr stabil auf. Seit Februar ist Surfen auf der Eisbachwelle verboten, wie es auf der Internetseite der Stadt heisst.

dpatopbilder - 30.04.2025, Bayern, M�nchen: Kein Surfer ist in den fr�hen Morgenstunden auf der k�nstliche Welle am Eisbach zu sehen. Eine Surferin, die vor Kurzem auf der Eisbachwelle im Englischen G ...
Die Eisbachwelle in München.Bild: keystone

Nun aber sprudelt sie laut Medienberichten seit Karfreitag wieder. Was zur Rückkehr der Welle führte, ist unklar. Allerdings waren in der Vergangenheit wiederholt illegale Einbauten ins Wasser gehängt worden, um die Welle wieder rollen zu lassen. Ob das auch in diesem Fall so ist, war zunächst offen.

Im April 2025 war zudem an dem bei Touristen und Wassersportlern beliebten Ort eine 33 Jahre alte Surferin ums Leben gekommen. Auch danach war die Welle in München vorübergehend gesperrt.

In der Schweiz gibt es beispielsweise in der Reuss bei Bremgarten AG eine Welle, die bei Surferinnen und Surfer sowie Kajakfahrerinnen und Kajakfahrer sehr beliebt ist. (sda)

Mehr zum Thema:

Paradies für Fluss-Surfer
«Roland Hauser, wie gefährlich ist es, auf einem Fluss mit Hochwasser zu surfen?»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Jahre wieder: Die behaartesten Surfer der Welt.
1 / 12
Alle Jahre wieder: Die behaartesten Surfer der Welt.
Sie ist wieder da, sie surft wieder und sie wird immer besser: Die Hundemeute von Huntington (USA).
quelle: x90050 / lucy nicholson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aaresurfer Nico – warum das wenig mit «Hang Loose» zu tun hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
89 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
El_Chorche
04.04.2026 13:43registriert März 2021
Lieber eine Surfwelle, als bezahlbare Wohnungen.
7225
Melden
Zum Kommentar
avatar
w'ever
04.04.2026 14:35registriert Februar 2016
ich bin ein wenig hin und her gerissen.
auf der einen seite befürworte ich es dass so etwas in die stadt geholt wird und für diese zielgruppe etwas gemacht wird. auf der anderen seite dass der letten noch mehr zu einer halligalli meile wird und noch mehr touristen (verkehr) anzieht.
324
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gluehwuermchen
04.04.2026 12:14registriert Dezember 2021
Sehr schön, solche Angebote sollen unbedingt geschaffen und gefördert werden. In Thun ist es jeweils eine Touristenattraktion und tut niemanden weh, im Gegenteil 🌊😍🏄🏻‍♂️
5427
Melden
Zum Kommentar
89
Zwei Männer brechen in Schaffhauser Garagen ein und zünden Auto an
Im Kanton Schaffhausen haben zwei Männer in der Nacht auf Sonntag in zwei Garagen eingebrochen. Sie stahlen ein Auto und zündeten es später an. Die Fahndung nach den Einbrechern blieb zunächst erfolglos.
Zur Story