Zürcher Drogen-Teststelle analysiert so viele Substanzen wie nie

Im vergangenen Jahr wurden im Drogeninformationszentrum 4022 abgegebene Proben getestet und Konsumentinnen und Konsumenten beraten, wie dieses am Dienstag mitteilte. Das sind 842 mehr als im Vorjahr. Die Zunahme sei hauptsächlich auf die Eröffnung des zweiten Standorts an der Langstrasse sowie auf zusätzliche Drug-Checkings in der Kontakt- und Anlaufstelle (K&A) zurückzuführen.

Noch nie hat das Drogeninformationszentrum der Stadt Zürich so viele Substanzen analysiert wie 2024. Kokain blieb zwar die am häufigsten getestete Droge, doch zunehmend wurden auch neue Substanzen wie Ketamin und synthetische Cathinone abgegeben.

Die Schweizer lieben SUVs weiterhin

Auch in 2024 war mehr als jedes zweite neu in der Schweiz zugelassene Auto ein SUV. Wer sich mit einem E-SUV ein ökologisch reines Gewissen kaufen will, befindet sich allerdings auf dem Holzweg.

Vergangenes Jahr waren 55,7 Prozent der neu in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge sogenannte Sport Utility Vehicles, oder kurz SUV, wie das Vergleichsportal Comparis am Dienstag in seinem «SUV-Report» schreibt. 2023 hatte ihr Anteil an den Neuzulassungen gar einen Rekordwert von 56,2 Prozent erreicht.