Prämienverbilligung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Schwyz abgestimmt
Kanton Schwyz: Initiative zur Prämienverbilligung
Darum geht es: Diese Initiative der SP Kanton Schwyz verlangt, dass der Kanton die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenpflegeversicherung mindestens auf den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beitrag aller Kantone erhöht. Damit soll der Mittelstand entlastet werden. Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates lehnen die Initiative ab und verweisen auf den indirekten Gegenvorschlag des Bundes, der das kantonale Prämienverbilligungssystem ohnehin ab 1. Januar 2026 überprüft und anpasst.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Volksinitiative «Kaufkraft stärken – Prämienverbilligung auch für den Mittelstand»
Ausgezählt: 4/30 | Stand: Zwischenresultat
34,1% Ja
65,9% Nein
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 5/30 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 5/30 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: