Im Kanton Schwyz wird am Sonntag über die Prämienverbilligung abgestimmt. Bild: keystone/watson

Prämienverbilligung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Schwyz abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Schwyz abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schwyz dazu.

Mehr «Schwyz»

Kanton Schwyz: Initiative zur Prämienverbilligung

Die SP will, dass im Kanton Schwyz mehr Menschen eine Prämienverbilligung erhalten. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Diese Initiative der SP Kanton Schwyz verlangt, dass der Kanton die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenpflegeversicherung mindestens auf den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beitrag aller Kantone erhöht. Damit soll der Mittelstand entlastet werden. Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates lehnen die Initiative ab und verweisen auf den indirekten Gegenvorschlag des Bundes, der das kantonale Prämienverbilligungssystem ohnehin ab 1. Januar 2026 überprüft und anpasst.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Volksinitiative «Kaufkraft stärken – Prämienverbilligung auch für den Mittelstand» Ausgezählt: 4/30 | Stand: Zwischenresultat 34,1% Ja 65,9% Nein

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 5/30 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 5/30 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd