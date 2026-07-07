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Fail-Dienstag

Hier gibt's was zu lachen: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Die witzigsten Bilder der Woche + Fails
Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Du weisst, was nun kommt – Spass ohne Ende!

07.07.2026, 04:5607.07.2026, 04:56
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

«Ohne Ende» muss aber noch genauer definiert werden. Es läuft üblicherweise folgendermassen ab: Erst präsentieren wir dir hier die lustigsten Bilder und Gifs, die wir seit letztem Dienstag im Internet erspäht haben, und dann postest du deine Beute in die Kommentare. Je nachdem, wie viel dort folgt, haben wir bis zum Abend was zu schauen.

Das wäre doch schön. Versuchen wir's!

Setzt euch, es geht los. Aber nicht gaagele, gelled?!

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gif: instagram

Wir lachen nicht über fliegende Kinder.

Juhu, hurra, Applaus!

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gif: instagram

Da hilft nicht mal mehr Beten:

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gif: instagram

So viel zu Papis entspannendem Vatertag am Pool.

Eine schöne Schlagzeile der Woche:

Fails: Schlagzeile der Woche
In Franken sind das ganze 1,68.-Bild: instagram

Nachzulesen hier [Bild.de]

Ist das … eine Frage? Dann würden wir sagen: Eher nein.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Sind Füsse Schuhe

Auf diesem Bild siehst du nicht, was du erst dachtest, dass du sehen würdest.

Die lustigsten fails der Woche: Optische Täuschung, ein Bild, das du zwei Mal anschauen musst
Bild: reddit

(Ich habe es auch gesehen, ich bin auch 1 Fail.)

Genau das denken wir immer, wenn es draussen so um die 38 Grad heiss ist.

Die lustigsten Fails der Woche: Deko Fail Hell Sunshine
Bild: reddit

Höllen-Sonne

Identitätskrise, Bus?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
15 Lustigkeiten im Schweizer ÖV, die dir deine Fahrt in vollen Zügen erleichtern

Anderer Bus, neues Problem:

Die lustigten Fails der Woche: Bus
Bild: reddit

Eine grossartige Idee mit noch grossartigerem Ergebnis.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Mein Neffe ging davon aus, dass mein Handy-Cover tatsächlich ein Schuh sei

Lasst uns raten: Dieses WM-Poster wurde husch-husch mit KI erstellt?

Die lustigsten Fails: WM Poster hat Fehler
Bild: reddit

Bitte, bitte, lasst diesen Facebook-Post zum 4. Juli ein Fake sein! 🙏🏼

Lustige Fails: Post zum 4. Juli
Bild: instagram

Um ehrlich zu sein, sind wir uns nicht ganz sicher, was auf dem «Tattoo der Woche» zu lesen ist.

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Ok cool.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Passend dazu: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter …

1 / 27
25 völlig lächerliche Treppendesigns
Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle)
quelle: imgur
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Dann doch lieber den Lift nehmen.

Die lustigsten fails der Woche: Lift aka Fahrstuhl
Bild: reddit

[Unübersetzbar.]

Kommt schon, diese Sushi-Türmung war doch pure Absicht!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Hihi, du weisst schon ...

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Endlich wieder Fail-Dienstag! Die lustigsten Fails aus dem Internet, nur für dich.
Bild: reddit

Reinzoomen wird ja wohl noch erlaubt sein ...

Endlich wieder Fail-Dienstag! Die lustigsten Fails aus dem Internet, nur für dich.
Hehe.Bild: reddit

Und wenn wir schon bei Design-Fails sind: Könnten sich diese beiden Reiskocher bitte ein Zimmer nehmen?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Ebenfalls aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht in deinen Träumen verfolgen werden»: Tuomasi

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Win für die Zitrone, Fail für denjenigen, der gerne Zitronensaft gehabt hätte:

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gif: reddit

Nützliches Schild der Woche:

Lustige Fails der Woche: Schild
Bild: reddit

Nicht unter Wasser atmen

Nein, ernsthaft. WIE SCHWIERIG KANN ES EIGENTLICH SEIN?????

Die lustigsten fails der Woche: Bild für Perfektionisten
Bild: reddit

Alt, aber Nudelsuppe:

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gif: reddit

Vorsicht, Zugdurchfahrt!

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gif: instagram

Uuuuuuuund ...

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gif: instagram

Es geht ihm nicht so gut, es geht ihm nicht so gut.

... tschüss, tschüss, tschüss!

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gif: instagram

Bonus-Win

Irgendwie hat er uns mit diesem Trick.

Galactic speed
by u/Revolutionary-Jury2 in BeAmazed
Und jetzt nehmen wir mit viel Freude noch deine lustigen Inputs entgegen. Wir freuen uns!

Das waren nicht genug Fails? Dann gehen wir doch noch zusammen ins Archiv:

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