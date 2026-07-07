Du weisst, was nun kommt – Spass ohne Ende!
«Ohne Ende» muss aber noch genauer definiert werden. Es läuft üblicherweise folgendermassen ab: Erst präsentieren wir dir hier die lustigsten Bilder und Gifs, die wir seit letztem Dienstag im Internet erspäht haben, und dann postest du deine Beute in die Kommentare. Je nachdem, wie viel dort folgt, haben wir bis zum Abend was zu schauen.
Das wäre doch schön. Versuchen wir's!
Setzt euch, es geht los. Aber nicht gaagele, gelled?!
Wir lachen nicht über fliegende Kinder.
Juhu, hurra, Applaus!
Da hilft nicht mal mehr Beten:
So viel zu Papis entspannendem Vatertag am Pool.
Eine schöne Schlagzeile der Woche:
Nachzulesen hier [Bild.de]
Ist das … eine Frage? Dann würden wir sagen: Eher nein.
Sind Füsse Schuhe
Auf diesem Bild siehst du nicht, was du erst dachtest, dass du sehen würdest.
(Ich habe es auch gesehen, ich bin auch 1 Fail.)
Genau das denken wir immer, wenn es draussen so um die 38 Grad heiss ist.
Höllen-Sonne
Identitätskrise, Bus?
Anderer Bus, neues Problem:
Eine grossartige Idee mit noch grossartigerem Ergebnis.
Mein Neffe ging davon aus, dass mein Handy-Cover tatsächlich ein Schuh sei
Lasst uns raten: Dieses WM-Poster wurde husch-husch mit KI erstellt?
Bitte, bitte, lasst diesen Facebook-Post zum 4. Juli ein Fake sein! 🙏🏼
Um ehrlich zu sein, sind wir uns nicht ganz sicher, was auf dem «Tattoo der Woche» zu lesen ist.
Ok cool.
Passend dazu: 25 völlig lächerliche Treppendesigns
Unten geht's weiter …
Dann doch lieber den Lift nehmen.
[Unübersetzbar.]
Kommt schon, diese Sushi-Türmung war doch pure Absicht!
Hihi, du weisst schon ...
Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Nicht sicher, ob Fail oder Win:
Reinzoomen wird ja wohl noch erlaubt sein ...
Und wenn wir schon bei Design-Fails sind: Könnten sich diese beiden Reiskocher bitte ein Zimmer nehmen?
Ebenfalls aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht in deinen Träumen verfolgen werden»: Tuomasi
Win für die Zitrone, Fail für denjenigen, der gerne Zitronensaft gehabt hätte:
Nützliches Schild der Woche:
Nicht unter Wasser atmen
Nein, ernsthaft. WIE SCHWIERIG KANN ES EIGENTLICH SEIN?????
Alt, aber Nudelsuppe:
Vorsicht, Zugdurchfahrt!
Uuuuuuuund ...
Es geht ihm nicht so gut, es geht ihm nicht so gut.
... tschüss, tschüss, tschüss!
Bonus-Win
Irgendwie hat er uns mit diesem Trick.
Das waren nicht genug Fails? Dann gehen wir doch noch zusammen ins Archiv:
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