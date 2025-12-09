Nebel
Fail-Dienstag

Endlich! Die 22 lustigsten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Frohlocke! Dieses belustigende Bildmaterial wird deinen Tag erquicken

Aka: Fails.
09.12.2025, 05:1309.12.2025, 05:13
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Frohe Kunde: Auch heute haben wir wieder die lustigsten Bilder und Gifs im Gepäck, die das Internetz seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.

Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass ihr euch genauso freut!

Beginnen wir mit: Elan!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Du kennst die Regel: Wir lachen nicht über Kinder.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oder zumindest nicht laut.

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Nur noch ein schickes Video für Social Media machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon Kaffee?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Traurigster Fail der Woche.)

Schreck, lass nach!

Animiertes GIFGIF abspielen
via msn

Der arme Oktopus hat sich bestimmt auch erschreckt.

Kleines Schläfchen für zwischendurch?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Er ist eingeschlafen, während er an seinen Socken knabberte

Ganz nach dem Motto: Sorry, i ha gespritzt

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was könnte passieren, wenn ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Eigentlich hätten wir lieber die Gifs dazu gesehen, aber bigoscht.

Die lustigsten Fails der Woche: Spiegel
Bild: instagram

Bitte nicht in den Spiegel laufen

Und NUN: 24 Leute, die versuchen, ihre Spiegel zu fotografieren

Diesen «Helm» würden wir gerne von vorne sehen.

Die lustigsten Fails der Woche: Helm Sack auf dem Töff
Bild: instagram

Schlagzeile der Woche: Der Durst hat gesiegt.

Lustige Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Mann erklärt: «Ich zahle keine 7 Pfund für ein Pint», bezahlt dann 7 Pfund für ein Pint

Ein sehr liebes Kind. Eigentlich ein Win.

Die lustigsten Fails der Woche: Mädchen bleibt stehen bei Ampel
Bild: instagram

Wenn die Ampel auf Rot ist, bitte hier warten
Das arme Mädchen hat tatsächlich aufgehört, zu laufen​

Das können wir sehr gut nachempfinden.

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtsbeleuchtung
Bild: instagram

Passend dazu in der Slideshow: Lustige Weihnachts-Deko-Fails

Unten geht's weiter ...

1 / 33
Die besten Weihnachts-Deko-Fails aller Zeiten
Ach, wie hübsch! Eine Kerze ... mit zwei Weihnachtsbaum-Kugeln. Vermutlich.
quelle: heavy.com / heavy.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wenn du Kevin allein zu Haus lässt, solltest du vorher das Fernsehprogramm überprüfen.

Die lustigsten Fails der Woche: Kevins sexy Fernsehprogramm
Bild: instagram

Das Personal hilft bestimmt gerne!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Bitte [dich] nicht selbst berühren. Frag das Personal um Hilfe

Nicht sicher, ob Win oder Fail. Je nach geistigem Zustand, vermutlich.

Die lustigsten Fails der Woche: Nicolas Cage Lampe
Bild: instagram

Warum sehen die Lampen in meinem Hotel alle aus wie Nicolas Cage?

Die lustigsten Fails der Woche: Nicolas Cage Lampe
Bild: instagram

Immer diese unrealistischen Schönheitsideale ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Apropos – wenn Grosi sagt, du solltest auf deine Haltung achten, meint sie so:

Die lustigsten Fails der Woche: Schaufensterpuppe
Bild: instagram

Alt, aber immer wieder gut:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sie meinten eigentlich Tuesday (Dienstag).

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sie wird sich ärgern, wenn sie das Video zu sehen bekommt.

Bonus-Win

Diese glückliche Ente 🥰

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Oder hier, in Win-Qualität:

Having a lot of ducking fun
byu/lnfinity inAnimalsBeingHappy
Und wie wäre es jetzt mit deinem Input in den Kommentaren? Mach' uns allen eine Freude und poste deine besten Bilder und Gifs!

Vorher schauen wir natürlich noch zusammen im Archiv vorbei:

