Frohlocke! Dieses belustigende Bildmaterial wird deinen Tag erquicken
Frohe Kunde: Auch heute haben wir wieder die lustigsten Bilder und Gifs im Gepäck, die das Internetz seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.
Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass ihr euch genauso freut!
Beginnen wir mit: Elan!
Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:
Du kennst die Regel: Wir lachen nicht über Kinder.
Oder zumindest nicht laut.
Und du? Dabei?
Nur noch ein schickes Video für Social Media machen ...
Hatten wir eigentlich schon Kaffee?
(Traurigster Fail der Woche.)
Schreck, lass nach!
Der arme Oktopus hat sich bestimmt auch erschreckt.
Kleines Schläfchen für zwischendurch?
Er ist eingeschlafen, während er an seinen Socken knabberte
Ganz nach dem Motto: Sorry, i ha gespritzt
Was könnte passieren, wenn ...
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Eigentlich hätten wir lieber die Gifs dazu gesehen, aber bigoscht.
Bitte nicht in den Spiegel laufen
Diesen «Helm» würden wir gerne von vorne sehen.
Schlagzeile der Woche: Der Durst hat gesiegt.
Mann erklärt: «Ich zahle keine 7 Pfund für ein Pint», bezahlt dann 7 Pfund für ein Pint
Ein sehr liebes Kind. Eigentlich ein Win.
Wenn die Ampel auf Rot ist, bitte hier warten
Das arme Mädchen hat tatsächlich aufgehört, zu laufen
Das können wir sehr gut nachempfinden.
Passend dazu in der Slideshow: Lustige Weihnachts-Deko-Fails
Unten geht's weiter ...
Wenn du Kevin allein zu Haus lässt, solltest du vorher das Fernsehprogramm überprüfen.
Das Personal hilft bestimmt gerne!
Bitte [dich] nicht selbst berühren. Frag das Personal um Hilfe
Nicht sicher, ob Win oder Fail. Je nach geistigem Zustand, vermutlich.
Warum sehen die Lampen in meinem Hotel alle aus wie Nicolas Cage?
Immer diese unrealistischen Schönheitsideale ...
Apropos – wenn Grosi sagt, du solltest auf deine Haltung achten, meint sie so:
Alt, aber immer wieder gut:
Sie meinten eigentlich Tuesday (Dienstag).
Uuuuund ...
... tschüss.
Sie wird sich ärgern, wenn sie das Video zu sehen bekommt.
Bonus-Win
Diese glückliche Ente 🥰
Oder hier, in Win-Qualität:
Vorher schauen wir natürlich noch zusammen im Archiv vorbei:
- Fails sind das beste Geschenk. Hier kommen 25 Bilder und GIFs für fröhlichere Weihnachten
- Lieber einen kleinen als keinen: Der Fail-Dienstag ist da!
- Du siehst richtig! 26 lustige Fails für mehr Spass im tristen Herbst
- Alles stehen und liegen lassen – jetzt gibt es: Fails!
- TITEL TEST Fails
- Es ist angerichtet: 26 fröhliche Fails, frisch aus dem Netz
- Hallo, hier! Die 24 lustigsten Fails der Woche