Fail-Dienstag

Frohlocke! Dieses belustigende Bildmaterial wird deinen Tag erquicken

Aka: Fails.

Frohe Kunde: Auch heute haben wir wieder die lustigsten Bilder und Gifs im Gepäck, die das Internetz seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.

Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass ihr euch genauso freut!

Beginnen wir mit: Elan!

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Du kennst die Regel: Wir lachen nicht über Kinder.

Oder zumindest nicht laut.

Nur noch ein schickes Video für Social Media machen ...

Hatten wir eigentlich schon Kaffee?

(Traurigster Fail der Woche.)

Schreck, lass nach!

Der arme Oktopus hat sich bestimmt auch erschreckt.

Kleines Schläfchen für zwischendurch?

Er ist eingeschlafen, während er an seinen Socken knabberte

Ganz nach dem Motto: Sorry, i ha gespritzt

Was könnte passieren, wenn ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Eigentlich hätten wir lieber die Gifs dazu gesehen, aber bigoscht.

Bitte nicht in den Spiegel laufen

Diesen «Helm» würden wir gerne von vorne sehen.

Schlagzeile der Woche: Der Durst hat gesiegt.

Mann erklärt: «Ich zahle keine 7 Pfund für ein Pint», bezahlt dann 7 Pfund für ein Pint

Ein sehr liebes Kind. Eigentlich ein Win.

Wenn die Ampel auf Rot ist, bitte hier warten

Das arme Mädchen hat tatsächlich aufgehört, zu laufen​

Das können wir sehr gut nachempfinden.

Wenn du Kevin allein zu Haus lässt, solltest du vorher das Fernsehprogramm überprüfen.

Das Personal hilft bestimmt gerne!

Bitte [dich] nicht selbst berühren. Frag das Personal um Hilfe

Nicht sicher, ob Win oder Fail. Je nach geistigem Zustand, vermutlich.

Warum sehen die Lampen in meinem Hotel alle aus wie Nicolas Cage?

Bild: instagram

Immer diese unrealistischen Schönheitsideale ...

Apropos – wenn Grosi sagt, du solltest auf deine Haltung achten, meint sie so:

Alt, aber immer wieder gut:

Sie meinten eigentlich Tuesday (Dienstag).

Uuuuund ...

... tschüss.

Sie wird sich ärgern, wenn sie das Video zu sehen bekommt.

Bonus-Win

Diese glückliche Ente 🥰

Oder hier, in Win-Qualität:

Und wie wäre es jetzt mit deinem Input in den Kommentaren? Mach' uns allen eine Freude und poste deine besten Bilder und Gifs!

