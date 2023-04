Fail-Dienstag

Jetzt wird wieder gearbeitet, zacki, zacki! Okay, nur noch diese 26 Fails vorher ...

Das Osterwochenende ist Schnee von gestern, und wir haben alle dicke Bäuche. Hoffentlich.

Zeit, uns wieder den wichtigen Dingen im Leben zu widmen. Wie zum Beispiel der Arbeit ein paar lustigen Fails.

Wer könnte da schon widerstehen? Ich nicht. ¯\_(ツ)_/¯

Wir wollen hoch hinaus heute!

Bin 7 Stunden gefahren, nur um zu sehen, wie mein Neffe das an einem Wettbewerb gemacht hat.

Noch höher!

Hopplaschorsch.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut ...

Man beachte das glückliche Brautpaar im Hintergrund.

Upsidupsi.

Zeit für ein bisschen Fitness.

Was ist hier gerade passiert?

Huiii ... Das Leben ist schön, das Leben ist ...

... manchmal hart.

Was könnte schon schiefgehen, wenn ein herziger Bub die Ringe zum Altar bringt?

Wir hatten schon lange keinen Golf-Fail mehr!

Er ist mental voll bei der Sache. (Lieblings-Fail der Woche):

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Stoff, aus dem Albträume sind.

«Habe meinen Lieblings-Pullover gewaschen»

Hab die Toiletten installiert, Boss!

Papi, holst du mir ein Plüschtier aus dem Automaten?

Hab den Rasen gemäht, Boss!

Niemand hat was von Pylonen-Verschieben gesagt.

1 / 25 Orte, an denen man sich offensichtlich verplant hat quelle: imgur

Bei allem Respekt. Bist du dum?

Das ist irgendwie sehr süss. Dümmlich, auch, aber süss.

Wie konnte sie verschieben, wo ihre Haare herwachsen?

(Mein neuer Lieblings-Tweet von einem Mann)

Klingt nach einem fairen Deal, oder?

Genau so funktioniert das, Schaklin!

Einfach nur ein hübsches Holzhäuschen mit schmucken Glasfenstern. Was siehst du denn?

Hihi. Hi.

WARUM IST DAS FALSCH?!

Lehrer-Fail, definitiv.

Nur in Grossbritannien ... (Nicht sicher, ob Fail oder Win):

Schöner Ort im Wald wird von einem Geist heimgesucht, der den Leuten sagt, sie sollen sich verpissen

Toast, anyone?

Noch ein schöner Moment zum Schluss:

Und tschüss!

Bonus-Win

Einfach das.

Mitarbeiter des Monats! 🏆

Der Faildienstag war dir zu kurz? Könnte am langen Osterwochenende liegen. Dafür pappst du jetzt umso mehr Fails in die Kommentare, oder? ODER? Juhu, so toll von dir!

