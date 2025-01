Bild: instagram/reddit

Fail-Dienstag

Bereit für die 24 lustigsten Lustigkeiten der Woche?

Erinnerst du dich noch, was du am vergangenen Wochenende gemacht hast? Nein? Wir auch nicht. Es ist einfach zu lange her. Und das kommende ist noch zu weit weg.

Und nun?

Nein, natürlich nicht. Wir brauchen nur eine Belohnung. Damit wir einigermassen motiviert durch die Arbeitswoche kommen.

Hier kommen also ein paar lustige Fails, damit du heute weniger arbeiten und dafür mehr lachen musst. Hurra!

So sehr freue ich mich, euch zu sehen.

Beginnen wir mit: Rutschgefahr!

Es geht ihnen gut, geht ihnen gut.

Wer freut sich dementsprechend auf den Sommer?

Katze der Woche:

Hatten wir heute schon Sport?

Mehr Sport (kürzestes GIF der Woche):

Aus unserer beliebten Sparte «Was hast du erwartet?!»

Reporterinnen haben es nicht leicht (Was ist hier gerade passiert?)

Das erinnert uns irgendwie an diesen Moment hier:

Irgendwie auch ein bisschen cool, oder?

Ich habe meine Kleider bei -10 Grad draussen vergessen, und das ist passiert.

Upsidupsi, aber süss:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

<3

Eigentlich heisst er ja Manny.

Oh nein.

Go, Frauen!!! 💪🏻

Du hast nervige Nachbarn? Okay. Aber du hast vermutlich nicht solche.

Hallo.

Bild: reddit

Das zu pinseln hat sicher länger gedauert. Aber nicht lange genug, um das Offensichtliche zu realisieren.

Tattoo der Woche.

Zeit, mal wieder diese Slideshow mit wüsten Tattoos hervorzuholen.

1 / 33 31 grottenschlechte Tattoos, auf die der Laser schon wartet



bild: Oh, die liebe Familie ist leider bald tot.bild: reddit

Des einen Win ist des anderen Fail.

Win für die Entlein. <3

Nicht sicher, ob Fail oder Win: Schlagzeile der Woche

Tesco-Kunde verblüfft, nachdem er das Gesicht von Prinzessin Diana in einer Packung Schinkenscheiben entdeckt

Das Design dieses Hotel-Teppichs? Eine wundervolle Idee!

Alt, aber schlimmster Fail ever.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Uuuund ... (Snowboarden suckt.)

... tschüss!

Bonus-Win

WTF, aber wie geil?!

Du kennst das Spiel: Ich hab euch meins gezeigt, jetzt zeigt ihr mir eures! Wir freuen uns alle sehr über eure gesammelten Lustigkeiten!

Vorher im Archiv wühlen? Wussten wir's doch!