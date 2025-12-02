Hier, Fails! Spass für die ganze Familie und so

Bild: instagram/watson

Wir sind ganz offiziell in der Weihnachtszeit angekommen. Neben Guetzli und Glühwein sollen dir aber auch die aktuell lustigsten Bilder und GIFs die letzten Wochen im Jahr 2025 versüssen.

Deshalb: Fails, jetzt! Schön, dass ihr da seid.

Also ...

... Platz nehmen, zurücklehnen, Fails schauen, geniessen!

Beginnen wir mit … einer sehr weihnachtlichen Weihnachtsbeleuchtung.

Ja, ja, es wäre auch als Bild gegangen, aber so funkelt es schöner. <3

Oh, 1 Trick!

(Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie lachen am Schluss des Videos.)

Nur mal eben die schönen Statuen angrabschen.

Hach ... Hunde. Man muss sie einfach lieben.

Passt auf, es wird glatt draussen!

Snack für zwischendurch, anyone?

Wir lieben Karma.

Der traurigste Fail der Woche.

:-( Das schöne Festmahl.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Neulich in Oslo. Vermutlich stehen sie da heute noch.

Fail-Meme der Woche:

Weihnachtsdeko billig online bestellen: Vorstellung vs. ...

... Realität:

Da gibt es andere Weihnachtsdeko, die man auch für später noch gebrauchen kann:

Tattoo der Woche:

Wir kaufen ein «t».

Zeit für eine Zügelei!

Okay, dann eben von der anderen Seite ...

Hm. Dann wissen wir auch nicht.

Wieder mal eine grossartige Fälschung (Fail für den Hersteller, Win für uns).

Angebot der Woche?

😬😬😬😬

Hier übrigens die Shein-Photoshop-Fails von gestern, falls du sie verpasst haben solltest:

Unten geht's weiter mit dem Fail-Dienstag ...

1 / 22 Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar Zur Story. quelle: reddit

Teslas haben es nicht leicht zurzeit.

POV: Du kaufst einen Tesla, um den Planeten zu retten, aber ein Baum zerstört ihn sofort.

Der Unterschied zwischen Hunden und Katzen:

Alt, aber autsch:

Herzigster Fail der Woche:

Uuuund ... (3-Sekunden-Regel!)

Das ist noch gut, das kann man noch essen.

... tschüss!

Bonus-Win

Die womöglich coolsten Leute derzeit im Web:

Das war schön. Schöner wird es nur, wenn du deine Bilder und GIFs nun in den Kommentaren präsentierst. Wir freuen uns! <3

