Spass
Lustige Bilder und GIFs! Hier gibt's Spass für die ganze Familie

Fails! Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!
Bild: instagram/watson
Hier, Fails! Spass für die ganze Familie und so

02.12.2025, 05:0702.12.2025, 05:07
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wir sind ganz offiziell in der Weihnachtszeit angekommen. Neben Guetzli und Glühwein sollen dir aber auch die aktuell lustigsten Bilder und GIFs die letzten Wochen im Jahr 2025 versüssen.

Deshalb: Fails, jetzt! Schön, dass ihr da seid.

Also ...

... Platz nehmen, zurücklehnen, Fails schauen, geniessen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Beginnen wir mit … einer sehr weihnachtlichen Weihnachtsbeleuchtung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ja, ja, es wäre auch als Bild gegangen, aber so funkelt es schöner. <3

Oh, 1 Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie lachen am Schluss des Videos.)

Nur mal eben die schönen Statuen angrabschen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Hach ... Hunde. Man muss sie einfach lieben.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Passt auf, es wird glatt draussen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Snack für zwischendurch, anyone?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lieben Karma.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der traurigste Fail der Woche.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

:-( Das schöne Festmahl.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Neulich in Oslo. Vermutlich stehen sie da heute noch.

Die lustigsten Fails der Woche: Bus in Oslo
Bild: reddit

Fail-Meme der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: work hard
Bild: instagram

Weihnachtsdeko billig online bestellen: Vorstellung vs. ...

Die lustigsten Weihnachtdeko Fails der Woche
Bild: reddit

... Realität:

Surprise
Bild: reddit

Da gibt es andere Weihnachtsdeko, die man auch für später noch gebrauchen kann:

Fails der Woche: Weihnachts-Dekoration
Bild: instagram
Tattoo der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo
Bild: instagram

Wir kaufen ein «t».

Zeit für eine Zügelei!

Die lustigsten Fails der Woche: Zügeln
Bild: instagram

Okay, dann eben von der anderen Seite ...

Die lustigsten Fails der Woche: Zügeln
Bild: instagram

Hm. Dann wissen wir auch nicht.

Wieder mal eine grossartige Fälschung (Fail für den Hersteller, Win für uns).

Die lustigsten Fails der Woche: Geniale Fälschung
Bild: instagram

Angebot der Woche?

Fails: Produkt der Woche: Dummes Shirt
Bild: reddit

😬😬😬😬

Teslas haben es nicht leicht zurzeit.

Die lustigsten Fails der Woche: Tesla
Bild: instagram

POV: Du kaufst einen Tesla, um den Planeten zu retten, aber ein Baum zerstört ihn sofort.

Der Unterschied zwischen Hunden und Katzen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Alt, aber autsch:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Herzigster Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuund ... (3-Sekunden-Regel!)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das ist noch gut, das kann man noch essen.

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Die womöglich coolsten Leute derzeit im Web:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Das war schön. Schöner wird es nur, wenn du deine Bilder und GIFs nun in den Kommentaren präsentierst. Wir freuen uns!
<3

