Fail-Dienstag

Nur beim Fail-Dienstag gibt es die lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!Bild: instagram/watson
Wer will Fails? Wir alle wollen Fails!

17.02.2026, 04:5017.02.2026, 04:50
Madeleine Sigrist
Na, alle wach und gespannt, was der Faildienstag heute für tolle Überraschungen bereithält?

Etwa so freudig erregt siehst du vermutlich gerade aus:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn du dich kaum halten kannst vor Freude, legen wir los!

Beginnen wir mit: Spass und Motivation im Schnee.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bleiben wir noch etwas auf der Piste, schliesslich gibt es Leute, die aktuell Sportferien haben:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Snowboarden macht so viel Spass – solange man nicht Lift fahren muss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weiter geht's zum Après-Ski:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ich muss doch sehr bitten!

Katzen sind süss und lieb und helfen gerne im Haushalt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? (Traurigster Fail der Woche.)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Die Schlagzeile der Woche kommt heute als Gif daher:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein ältere Reisende benutzte irrtümlich das Gepäckförderband, weil sie es für einen Fahrsteig hielt.

Oh.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Katzen sind süss und lieb und würden nie so etwas tun:

Die lustigsten Fails der Woche: Katze klaut Sandwich
Bild: reddit

Eine Spende ist eine Spende, so vong Einstellung her:

Die lustigsten Fails der Woche: Käse in Spenden Box
Bild: instagram

Diese Woche hat uns wieder ein toller Input per Mail erreicht. Man beachte die Note auf der Cashewnüsse-Verpackung:

Die lustigsten Fails der Woche: Cashew Nüsse und Note
Bild: user-input

Danke dafür, Hans-Ueli!

Die lustigsten Fails der Woche: Cashew Nüsse und Note
Bild: user-input

Kinder unter fünf Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen gegessen werden

Gut gemacht, Grafikabteilung!

Die lustigsten fails der Woche: DVD
Bild: Instagram

Wer möchte eine Gitarre mit einem alten Männer-Gesicht drauf kaufen?

Lustiges Inserat mit Spiegel in Gitarre
Bild: instagram

Passend dazu eine unserer Lieblings-Slideshows: Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren

Unten geht's weiter ...

1 / 26
Und NUN: 24 Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren
quelle: twistedsifter.com / twistedsifter.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Das Tattoo der Woche ist ausnahmsweise als Meme verpackt.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Die Augen seiner Freundin tätowiert, aber dabei die Brustwarze vergessen

Wenn sogar dem Dessert das Lachen vergangen ist :(

Die lustigsten fails der Woche: Dessert verliert Gesicht
Bild: instagram

Bei diesem Möbel hingegen gibt es scheinbar sehr viel zu lachen:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen

Den Photoshop-Fail gibt es diese Woche nicht auf Shein, sondern auf deinem Musik-Streamingdienst.

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop Fail La Toya Jackson
Bild: reddit

Genauer gesagt: von La Toya Jackson.

Schönes Online-Shopping-Desaster der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Onlineshopping
Bild: instagram

Hab das Auto geflickt, Schatz!

Die lustigsten Fails der Woche: geflicktes Auto mit Klebeband
Bild: instagram

Wir auch, Lift, wir auch.

Die lustigsten Fails der Woche: Kaputter Lift, bzw Fahrstuhl
Bild: instagram

Jetzt ist es dafür ein cooler Kuchen.

Die lustigsten Fails der Woche: Kuchen zum Valentinstag
Bild: instagram

Auf dem Kuchen, den ich meiner Frau zum Valentinstag geschenkt habe, stand eigentlich «Ich liebe dich», aber einige Buchstaben sind während der Lieferung abgefallen

Der Fail bist du, ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

..., wenn du Sachen siehst, Schweinchen.

Alt, aber Suppe:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuund ... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Manchmal sind Snack-Automaten durchaus gütig.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und jetzt freuen wir uns natürlich über deinen lustigen Input in den Kommentaren! <3

Vorher lohnt sich wie immer der Blick ins Archiv:

Good News! 9 ausgestorben geglaubte Tiere, die wiederentdeckt wurden
1 / 12
Good News! 9 ausgestorben geglaubte Tiere, die wiederentdeckt wurden

Die Wälder unserer Erde sind gross, die Ozeane weit und tief – da kann sich schon einmal die eine oder andere Tierart jahrzehntelang verstecken.
quelle: creative commons/ imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Firma bricht Rolltreppen-Weltrekord in China
Video: watson
