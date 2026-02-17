Nur beim Fail-Dienstag gibt es die lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Wer will Fails? Wir alle wollen Fails!

Madeleine Sigrist Folge mir

Na, alle wach und gespannt, was der Faildienstag heute für tolle Überraschungen bereithält?

Etwa so freudig erregt siehst du vermutlich gerade aus:

Wenn du dich kaum halten kannst vor Freude, legen wir los!

Beginnen wir mit: Spass und Motivation im Schnee.

Bleiben wir noch etwas auf der Piste, schliesslich gibt es Leute, die aktuell Sportferien haben:

Snowboarden macht so viel Spass – solange man nicht Lift fahren muss.

Weiter geht's zum Après-Ski:

Ich muss doch sehr bitten!

Katzen sind süss und lieb und helfen gerne im Haushalt.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? (Traurigster Fail der Woche.)

Die Schlagzeile der Woche kommt heute als Gif daher:

Ein ältere Reisende benutzte irrtümlich das Gepäckförderband, weil sie es für einen Fahrsteig hielt.

Oh.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Katzen sind süss und lieb und würden nie so etwas tun:

Eine Spende ist eine Spende, so vong Einstellung her:

Diese Woche hat uns wieder ein toller Input per Mail erreicht. Man beachte die Note auf der Cashewnüsse-Verpackung:

Bild: user-input

Danke dafür, Hans-Ueli!

Bild: user-input

Kinder unter fünf Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen gegessen werden

Gut gemacht, Grafikabteilung!

Wer möchte eine Gitarre mit einem alten Männer-Gesicht drauf kaufen?

Passend dazu eine unserer Lieblings-Slideshows: Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren

Unten geht's weiter ...

Das Tattoo der Woche ist ausnahmsweise als Meme verpackt.

Die Augen seiner Freundin tätowiert, aber dabei die Brustwarze vergessen

Wenn sogar dem Dessert das Lachen vergangen ist :(

Bei diesem Möbel hingegen gibt es scheinbar sehr viel zu lachen:

Den Photoshop-Fail gibt es diese Woche nicht auf Shein, sondern auf deinem Musik-Streamingdienst.

Genauer gesagt: von La Toya Jackson.

Schönes Online-Shopping-Desaster der Woche:

Hab das Auto geflickt, Schatz!

Wir auch, Lift, wir auch.

Jetzt ist es dafür ein cooler Kuchen.

Auf dem Kuchen, den ich meiner Frau zum Valentinstag geschenkt habe, stand eigentlich «Ich liebe dich», aber einige Buchstaben sind während der Lieferung abgefallen

Der Fail bist du, ...

..., wenn du Sachen siehst, Schweinchen.

Alt, aber Suppe:

Uuuuuuund ... tschüss!

Bonus-Win

Manchmal sind Snack-Automaten durchaus gütig.

Und jetzt freuen wir uns natürlich über deinen lustigen Input in den Kommentaren! <3

Vorher lohnt sich wie immer der Blick ins Archiv: