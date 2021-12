Fail-Dienstag

Diese 26 Fails – mehr brauchst du heute nicht für lustige Laune

Neue Woche, neues Pech: Die folgenden 26 lustigen Bilder und Gifs sollen dir die Wartezeit auf Weihnachten etwas verkürzen.

Das war's schon mit der schönen Einleitung.

Los? Los!

Beginnen wir mit einem Märchen: «Der Nussknacker schlägt zurück»

Ich helf' dir, Brudi!

Noch schnell ein Video für TikTok drehen, nödwahr ...

Und du? Dabei?

Apropos – TikTok versus Realität:

Heute nicht, ich habe Migräne – Trampolin.

Kinder: So süss, so lieb, so ...

Dann doch lieber einen Hund adoptieren.

Weihnachtsbeleuchtung gone crazy.

Vermutlich hasst sie ihren kleinen Bruder schon jetzt.

Das traurigste Gif der Woche:

Ab in die Freiheit, Fröschli! 😍

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hallo, Schatz? Ich habe leider etwas Verspätung, die Strasse ist wieder mal blockiert ...

...

Also, Frau Sigrist. Der Zoom hätte nicht sein gemusst.

Spannerin.

Hab' die Wand geflickt, Schef.

Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was die Turtles von mir wollen ...

Say Pizza to Drugs. Say No to Yes!

Diese Werbung für Recycling.

Diese Photoshop-Debakel auf Instagram werden aber auch immer verrückter...

Das hast du noch nicht nötig, Gurl!

Unser aller Leben in einem Bild:

‹KLICKEN›, HAB ICH GESAGT!

Der Fail bist du, wenn auch du zuerst einen twerkenden Batman siehst.

Siehst du? SIEHST DU????

Kommen wir nun zu den Nachrichten:

Oder hier: der angeschossene Trauzeuge.

Trauzeuge blutet, nachdem ihn ein fliegender Dildo am Kopf erwischte.

Und warte, bis du hörst, woher er kam ...

Diese lustigen Knochen-Büroklammern.

Hihi ...

Alt, aber schrecklich:

Sicherheit geht nun mal vor ...

In diesem Sinne: Macht's gut! Und nicht zu viel Glühwein!

Und tschüss!

Bonus-Win

(Der Win ist sein dummes Gesicht):

Das Video der Woche

... ist schon älter, aber ich hätte doch so gerne Schnee im Flachland 🥺:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Und jetzt du!

Poste dein ganzes lustiges Hab und Gut in die Kommentare, damit der Faildienstag (heute) niemals aufhört.

