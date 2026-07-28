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Fail-Dienstag

Irrer Kuchen und Möwe im Klo: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Fail-Dienstag

Hier gibt's geilen Stoff

28.07.2026, 04:5428.07.2026, 04:54
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Nicht das, was du meinst. Wir können auch ohne Suchtmittel Spass haben. Aber ohne Fails wäre das quasi undenkbar.

Genug der irren Einleitungen. Lasst uns zur Tat schreiten!

Aber zuallererst: Du siehst es doch auch, oder?

Die lustigsten fails der Woche: Meme Lol
Bild: reddit

Oder bin nur ich der Fail?

LOL.

Alle wach? Dann geht's jetzt wirklich los!

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gif: instagram

Auch ein bisschen Win, weil jö.

Lustige Fails: WC mit Kinderkopf
Bild: reddit

BESETZT!!!!

Lustige Fails: Möwe auf dem WC
Bild: reddit

«Als ich von einem Abendausflug nach Hause kam, erwartete mich das hier», steht in der Bildbeschreibung.

Hatten wir diese Woche eigentlich schon Glace?

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gif: reddit

Oder hier: Goodbye Kitty.

Reddit Hello Kitty Glace Fail
Bild: reddit

Wird wohl jemand ausserhalb des Gefrierers liegen gelassen haben.

Du mich auch, Geburtstagstorte.

Lustige Fails
Bild: reddit

… denkt sich wohl Clint.

Super Bänkli-Design, moll!

Lustige Fails: Bank Design mit Regen
Bild: reddit

Mal wieder was Schönes billig im Internet gekauft …

Lustige Fails: Billige Maske
Bild: reddit
Fiese Fails: DAS passiert, wenn du beim Online-Shopping nicht genau hinsiehst

Das passiert wirklich!

Google Fail
Bild: reddit

Früchte, die mit einem «um» enden

Er hatte es pressant, und Karma ist eine Schlampe:

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gif: instagram

Fairer Punkt!

Lustige Fails: Schild in Chinesischem Restaurant
Bild: reddit

Nicht so ein guter Punkt, eventuell:

Lustige Fails: Einkaufswagen
Bild: reddit

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren:

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gif: instagram

Ultra-Fail.

Lustige Fails: Prüfung mit Smiley
Bild: instagram

Formelle Aufsätze sind nie fröhlich

Nebenbei: Emoticons gehören auch nicht in Artikel. :-)

Wie du aussiehst, wenn jemand ein Foto von dir macht, der nicht du selbst ist:

Die lustigsten Fails: Katze ist unfotogen
Bild: reddit

Es geht ihr gut, sie ist nur unfotogen.

Fail zu gross (und zu herzig), deshalb als Embed:

That's one Sneaky Fox!
by u/donbosco2017 in funny

Mal wieder eine Perle aus Gutefrage.net:

Die lustigsten Fails der Woche: GuteFrage über Polizei
Bild: reddit

Passend dazu eine schöne Slideshow:

Unten geht's weiter ...

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Dumme Fragen gibt es nicht? Diese Leute versuchen dir das Gegenteil zu beweisen.
Alle Bilder: gutefrage.net
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Und hier ein schönes Exemplar aus der Sparte «Heute mal was Schönes kochen – Vorstellung vs. Realität»:

Wie es etwa aussehen sollte:

Back-Fail: Schweinchen aus Teig
Bild: instagram

… und die bittere Realität:

Surprise
Bild: instagram
Surprise
Okay ... Bild: instagram

Alt, aber Popcorn:

Lustige fails: Popcorn Design
Bild: instagram

Das Gute ist: Beim schnellen Hinsehen fällt es gar nicht auf.

Fail: Rennen Schild
Bild: reddit

Apropos Rennen: Uuuuuuund ...

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gif: instagram

... tschüss! :-(

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Und hier, weil wir sie diese Woche bestimmt gebrauchen können: Glace für alle!

The motion of this automated ice cream dispenser
by u/Reasonable_Issue480 in Satisfyingasfuck

Video ansonsten hier.

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