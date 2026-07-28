Irrer Kuchen und Möwe im Klo: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Fail-Dienstag

Hier gibt's geilen Stoff

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Nicht das, was du meinst. Wir können auch ohne Suchtmittel Spass haben. Aber ohne Fails wäre das quasi undenkbar.

Genug der irren Einleitungen. Lasst uns zur Tat schreiten!

Aber zuallererst: Du siehst es doch auch, oder?

Oder bin nur ich der Fail?

LOL.

Alle wach? Dann geht's jetzt wirklich los!

Auch ein bisschen Win, weil jö.

BESETZT!!!!

«Als ich von einem Abendausflug nach Hause kam, erwartete mich das hier», steht in der Bildbeschreibung.



Hatten wir diese Woche eigentlich schon Glace?

Oder hier: Goodbye Kitty.

Wird wohl jemand ausserhalb des Gefrierers liegen gelassen haben.

Du mich auch, Geburtstagstorte.

… denkt sich wohl Clint.

Super Bänkli-Design, moll!

Mal wieder was Schönes billig im Internet gekauft …

Das passiert wirklich!

Früchte, die mit einem «um» enden

Er hatte es pressant, und Karma ist eine Schlampe:

Fairer Punkt!

Nicht so ein guter Punkt, eventuell:

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren:

Ultra-Fail.

Formelle Aufsätze sind nie fröhlich

Nebenbei: Emoticons gehören auch nicht in Artikel. :-)

Wie du aussiehst, wenn jemand ein Foto von dir macht, der nicht du selbst ist:

Es geht ihr gut, sie ist nur unfotogen.

Fail zu gross (und zu herzig), deshalb als Embed:

Mal wieder eine Perle aus Gutefrage.net:

Passend dazu eine schöne Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 16 Dumme Fragen gibt es nicht? Diese Leute versuchen dir das Gegenteil zu beweisen. Alle Bilder: gutefrage.net

Und hier ein schönes Exemplar aus der Sparte «Heute mal was Schönes kochen – Vorstellung vs. Realität»:

Wie es etwa aussehen sollte:

… und die bittere Realität:

Okay ... Bild: instagram

Alt, aber Popcorn:

Das Gute ist: Beim schnellen Hinsehen fällt es gar nicht auf.

Apropos Rennen: Uuuuuuund ...

... tschüss! :-(

Bonus-Win

Und hier, weil wir sie diese Woche bestimmt gebrauchen können: Glace für alle!

Video ansonsten hier.

Und jetzt freuen wir uns über deinen wundervollen Input in den Kommentaren!

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