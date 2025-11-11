Wir wissen, was du brauchst: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Ya-ay, Fails! Bild: watson/instagram

Fail-Dienstag

Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag

Da sitzen wir frühmorgens in der Nebelsuppe (leider nicht Nudelsuppe) und warten auf einen leuchtenden Stern, der uns den Weg zur Motivation weist!

Du hast es erraten: Der Stern ist dieser Artikel hier, du hast ihn gefunden! 🌟

Ob du nachher motivierter an die Arbeit gehst, wissen wir nicht, aber alles können wir ja auch nicht machen.

Schön, haben wir uns. Machen wir uns auf die Socken!

Wecki-wecki! Aufwachen, jetzt gibt es Fails!

Mit viel Glück (und Alkohol) hat es nicht allzu weh getan.

Schlittschuhfahren kommt direkt aus der Hölle.

Es hatte doch so gut angefangen.

R.I.P.

Gerechtigkeit für den armen Pfefferstreuer!

Alles gut, hat keiner gesehen. Nur die Überwachungskamera. Und das ganze Internetz.

Was ist hier genau passiert?

Die Anwärter für den Preis «Eltern des Monats».

Trigger-Warnung: Gewalt gegen herziges Büsi!

Saaachte ... Saaaachte ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Welch wundervolle Ironie ...

Das? Ach, nur ein fröhliches Familienfoto.

Hihi.

Bild: instagram

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon zu spät?

Armes Paulchen. :-(

Marketing der Woche:

Kunden nicht erlaubt. Wir bedienen keine Kunden.

Eine Erinnerung an Zeiten, die schwer zu erklären sind ...

(Tattoo der Woche.)

Sagt das mal dem Pfeffer-Dieb von oben!

Ladendiebe werden zur Prostitution gezwungen

Gut, dass ihn zu diesen Zeiten eh niemand braucht.

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Wofür bist du an Thanksgiving dankbar?

Ich bin dankbar für all die Toten, denn immerhin haben sie es versucht.



Da hat kürzlich jemand eine «Star Wars»-Torte bestellt. Vorstellung vs. ...

... Realität.

Kein Wunder, ist er so hässig.

Hab die Rampe gebaut, Boss!

Alt, aber HÄNDE HOCH, DU BIST UMZINGELT!

Grosse Geschwister sind (manchmal) fail:

Das wird er irgendwann zurückkriegen.

Uuuuuuuuuuund ...

(Wir lachen nicht über Kinder.)

... tschüss!

Bonus-Win

Yeah!

Erst wühlen wir aber noch ein bisschen im Archiv: