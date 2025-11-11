wechselnd bewölkt
Spass
Fail-Dienstag

Wir wissen, was du brauchst: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten fails der Woche: Nur hier bei watsons Faildienstag
Ya-ay, Fails!Bild: watson/instagram
Fail-Dienstag

Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag

11.11.2025, 04:2611.11.2025, 04:26
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Da sitzen wir frühmorgens in der Nebelsuppe (leider nicht Nudelsuppe) und warten auf einen leuchtenden Stern, der uns den Weg zur Motivation weist!

Du hast es erraten: Der Stern ist dieser Artikel hier, du hast ihn gefunden! 🌟

Ob du nachher motivierter an die Arbeit gehst, wissen wir nicht, aber alles können wir ja auch nicht machen.

Schön, haben wir uns. Machen wir uns auf die Socken!

Wecki-wecki! Aufwachen, jetzt gibt es Fails!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Mit viel Glück (und Alkohol) hat es nicht allzu weh getan.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Schlittschuhfahren kommt direkt aus der Hölle.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Es hatte doch so gut angefangen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

R.I.P.

Surprise
bild: instagram

Gerechtigkeit für den armen Pfefferstreuer!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: x

Alles gut, hat keiner gesehen. Nur die Überwachungskamera. Und das ganze Internetz.

Was ist hier genau passiert?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Die Anwärter für den Preis «Eltern des Monats».

Trigger-Warnung: Gewalt gegen herziges Büsi!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Saaachte ... Saaaachte ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Welch wundervolle Ironie ...

Die lustigsten Fails der Woche: One Way
Bild: reddit
25 lustige und verwirrende Schilder, die auch nicht gerade Ordnung in dein Leben bringen

Das? Ach, nur ein fröhliches Familienfoto.

Die lustigsten Fails der Woche: Familien-Foto
Bild: instagram

Hihi.

Die lustigsten Fails der Woche: Familien-Foto
Bild: instagram

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon zu spät?

Die lustigsten Fails der Woche: Paulchen
Bild: reddit

Armes Paulchen. :-(

Marketing der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: Keine Kunden, bitte
Bild: instagram

Kunden nicht erlaubt. Wir bedienen keine Kunden.

Eine Erinnerung an Zeiten, die schwer zu erklären sind ...

tattoo fail der Woche
Bild: instagram

(Tattoo der Woche.)

Sagt das mal dem Pfeffer-Dieb von oben!

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Ladendiebe werden zur Prostitution gezwungen

Gut, dass ihn zu diesen Zeiten eh niemand braucht.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram/lustigschilder

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Die lustigsten Fails der Woche: Kind an Thanks Giving
Bild: instagram

Wofür bist du an Thanksgiving dankbar?
Ich bin dankbar für all die Toten, denn immerhin haben sie es versucht.

Da hat kürzlich jemand eine «Star Wars»-Torte bestellt. Vorstellung vs. ...

Die lustigsten fails der Woche: Star Wars Torte
Bild: reddit

... Realität.

Surprise
Bild: reddit

Kein Wunder, ist er so hässig.

In der Slideshow: Mit diesen Torten wird jeder Kindergeburtstag zum Albtraum

Unten geht's weiter ...

1 / 25
Mit diesen Torten wird der Kindergeburtstag zum Albtraum
Eine Ente, ein Pokémon oder doch der Tod?
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Hab die Rampe gebaut, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Rampe
Bild: reddit

Alt, aber HÄNDE HOCH, DU BIST UMZINGELT!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Grosse Geschwister sind (manchmal) fail:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das wird er irgendwann zurückkriegen.

Uuuuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wir lachen nicht über Kinder.)

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Yeah!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und jetzt gibt es noch deinen lustigen Stoff in der Kommentarspalte? Das würde uns alle so glücklich machen!

Erst wühlen wir aber noch ein bisschen im Archiv:

