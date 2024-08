Fail-Dienstag

Habt ihr mich vermisst?

Überraschung!



Ja, ja. Es war abgemacht, dass dein dienstägliches Lieblings-Vergnügen erst im September sein Comeback feiern würde. Weil das Geschrei vor der Sommerpause aber besonders gross war und die Gesichter ellenlang, habe ich in meinen Ferien doch noch ein paar Lustigkeiten gesammelt und am Montag in Windeseile zusammengeschnitten.



Der Fail-Dienstag ist zurück – die wilde Ausbeute folgt sogleich.

Schön, seid ihr da. Was haben wir uns vermisst!

Beginnen wir mit: Frühstück.

Schwupps!

«Was machst du denn für lustige Sachen, Herrchen?» – Hund, möglicherweise.

Oh, 1 Trick!

Dieses unglaubliche Gefühl, wenn man an einem neuen Gerät die Folie abziehen kann ...

Kinder sind so niedlich!

😯

Fies.

Fail ist vor allem, dass niemand etwas sagt.

Hatten wir heute schon Sport?

Achtung, ...

... Scheibe.

Muss an einem Dienstag passiert sein.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schlagzeile der Woche:

Natur-Fotograf knipst «mysteriöses Tier» – nur um festzustellen, dass es die verlorene Perücke von jemandem ist.

Schnell zugreifen!

Tattoo der Woche:

Haben alle wieder gut angefangen?

Bestellt mal schneller.

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Vor dem Schliessen auf Katzenarm prüfen.

In dieselbe Kategorie fällt wohl dieser kleine Gangster hier:

Win, wenn ihr mich fragt. Draussen ist es heiss.

Ok.

Andere lustige Übersetzungen gibt es in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt Wie, da musst du sogar noch selbst kochen? quelle: twitter

Hauptsache Spanien.

Was Schönes fürs Familien-Album:

Noch 1 Trick:

Bald ist wieder Winter. Huiiii ...

Oh.

Wäh.

Alt, aber es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Auch immer wieder gut:

Uuuund ...

.... tschüss

(... Handy.)

Bonus-Win

Boah!

Wir sind uns sicher, dass du in den letzten beiden Wochen ganz viele Fails gesammelt hast und du es jetzt kaum erwarten kannst, diese in die Kommentare zu posten. Richtig? Juhu!

Vorher noch einen Faildi aus dem Archiv gucken? Mit Freude: