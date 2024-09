Einfach die (mit Abstand) besten Tweets* der Woche

Deutsche Autoindustrie «im Sturzflug»

Die deutsche Autoindustrie kämpft mit schwachen Absatzzahlen insbesondere bei Elektroautos und blickt nach Darstellung des Ifo-Instituts voller Sorge in die Zukunft. Der Volkswagen-Konzern, der diese Woche einen rigorosen Sparkurs ankündigte, könnte nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges sein, befürchten Experten. Hingegen sagte die Wirtschaftsforscherin Anita Wolf, sie würde die Branche angesichts des vermeldeten «Sturzflugs» nicht abschreiben. In der Vergangenheit habe sich die Autoindustrie in Krisen sehr resilient und stark bei Innovationen gezeigt.