26 skurrile Bilder aus den Tiefen des World Wide Web

Willkommen zu einem wilden Ritt durch die Tiefen des Internets, wo Absurdität auf Humor trifft und Skurrilität zum Alltag gehört. Schnall dich an, denn was du gleich sehen wirst, ist eine Sammlung von Bildern, die so zufällig sind, dass sie fast schon wieder Kunst sind. Oder zumindest etwas, das dich für einen Moment den Alltag vergessen lässt.

Das Beste aus der Situation gemacht.

Eine Tür für grosse Menschen, die einen Cowboy-Hut tragen?

Tatsächlich dient es dazu, Bewegungen des Gebäudes zu kompensieren.

Er hat definitiv Prioritäten gesetzt.

Da will aber jemand unbedingt ein Trinkgeld.

Damit fällst du bestimmt hin … äh … auf.

Was man nicht so alles am Strand findet.

Da hat wohl jemand etwas verwechselt.

Er: Schatz, ich wurde entlassen …



Sie: Was? Wieso denn das, du warst doch so gut in deinem Job?



Er:



Na ja, wer’s tragen kann ...

Wenn es funktioniert, warum nicht?

Wie es wohl drinnen aussieht?

Wie lange es wohl dauert, bis sie brühten?

Okay, es ist auf jeden Fall sehr akkurat.

Ganz ehrlich, das ist wirklich eine sehr coole Idee.

«Ich kenne da einen Spot!»



Der Spot:



Das sind im wahrsten Sinne des Wortes versteckte Kameras.

Wir haben einige Fragen …

Wie viele Tickets sie wohl gelöst haben?

Vielleicht hat es ja eine tiefere Bedeutung, die wir alle einfach nicht verstehen. 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♂️

Was ihr an Sportlichkeit fehlt, bringt sie an Kreativität mit.

Also, wenn das mal nicht ökologisch ist.

Wir hoffen jetzt einfach, dass es Kissen sind.

Wo war das, als wir Corona hatten? 🥰

Absicht oder nicht? Auf jeden Fall eine lustige Idee.

Da hat wohl jemand etwas durcheinander gebracht.

Aber die Frisur ist tatsächlich sehr gut getroffen.

Zwei von drei können wir absolut nachvollziehen.

Gerne dürft ihr eure eigenen Fundstücke in die Kommentarspalte posten. Wir sind gespannt.

