«Jahrelang haben deutsche Politiker, Journalisten und sogar Wissenschaftler die Ukrainer auf die Gefahr radikaler Nationalisten in der Ukraine hingewiesen. Jetzt haben in Deutschland radikale Nationalisten die Provinzwahlen gewonnen, während in der Ukraine überhaupt keine radikalen Nationalisten im Parlament sitzen.»

Wolodymyr Kulyk, Politikwissenschaftler