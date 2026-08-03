Für mehr Freude in unseren Herzen: Heute ist wieder Good-News-Tag

Es ist Zeit für schöne Nachrichten! Bild: Reddit/watson

Für mehr Freude in unseren Herzen: Heute ist wieder Good-News-Montag!

Ein paar grossartige Wins, damit du gut durch die Woche kommst.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Es gibt schlimme Sachen auf der Welt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns die guten Dinge vor Augen halten. Die neue (Arbeits-) Woche eröffnen wir drum mit jenem guten Stoff, der uns das Internet die vergangenen Wochen ausgespeuzt hat.

Die Furzgrundel ist Österreichs Fisch des Jahres 2026. Bester Name, bester Fisch – zumindest bei unseren Nachbarn.

Zum Artikel über die Furzgrundel geht's hier [ORF].

Das ist eine wahnsinnig coole Idee!

Bild: reddit

Tätowierer Benjamin Lloyd aus Neuseeland hat aus einem einfachen Social-Media-Beitrag etwas wirklich Sinnvolles gemacht: Er versprach, dass er das Starship Children's Hospital für einen guten Zweck besuchen würde, falls sein Facebook-Beitrag 50 Likes erreichen würde. Der Beitrag erhielt über 400'000 Likes – und er hielt sein Versprechen und verpasste Kindern ein (abwaschbares) Tattoo.

Bild: reddit

Hier gibts mehr Infos zum Künstler.

Manchmal darf man schüchternen und nervösen Menschen durchaus behilflich sein.

Gif via reddit

Traurig, aber auch schön ist diese Geschichte:

Auf X schrieb die junge Frau: «Letztes Jahr habe ich einen engen Freund verloren, und ich vermisse ihn schrecklich, aber wir tanzen für immer zusammen auf Google Maps.» Der Post ging viral.

Wie cool ist das bitte?

Auch mit 97 Jahren hat diese Frau nie aufgehört, mit Lego zu bauen

(Hunde und Ferrari – bestes Leben.)

Dies als Reminder, dass Kühe einfach grossartig sind.

Das wurde in meiner lokalen Gruppe von einer Frau gepostet, die mit ihrem Hund am Kanal spazieren ging. Ihr Hund entdeckte Kühe, die über die Brücke gingen, und fing an, sie anzubellen … Alle Kühe blieben stehen und schauten [in die Kamera].

Ein guter Kinderarzt und sein Team haben die besten Ninja-Tricks zum Impfen auf Lager:

Es gibt sie noch, die freundlichen und vorausschauenden Leute:

Mein Techniker hinterlässt mir Notizen zu Dingen, die ich wissen sollte, bevor ich das Zimmer eines Patienten betrete. Ich finde, er hat eine Lohnerhöhung verdient



«Das ist seine Frau, NICHT seine Tochter.»

Hunde hassen den Pöstler? Diese Überwachungskamera beweist das Gegenteil:

gif via reddit

Stell dir vor, du bist die fleischgewordene Disney-Prinzessin

Kläffende Chihuahuas sind durchaus zu gebrauchen.

Die ganze Geschichte gibts hier [Instagram/ZeitimBild].

Wir gehen davon aus, dass er ihr damit eine riesige Freude gemacht hat:

Jedes Jahr macht mein Mann an seinem Geburtstag zusammen mit der Grossmutter ein Puzzle. Deshalb hat er ihr heute ein Geschenk mitgebracht.