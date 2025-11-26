wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Wein doch

Yvonne Eisenring & Max Hubacher von «Love Roulette» über Fitnessgadgets

Video: watson
Wein doch

«Fitnesstracker-Träger denken, sie seien besser als du!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. Dieses Mal trinken Schauspielerin Yvonne Eisenring und Max Hubacher einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Ihr rotes Tuch: Gadgets für Fitnesstracking.
26.11.2025, 18:1926.11.2025, 18:19
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Amber Vetter
Amber Vetter

Apple Watch, Garmin, Oura Ring und Co: Sie alle sollen möglich machen, dass wir alle das Beste aus uns rausholen, uns maximal optimieren oder uns zumindest so richtig schämen, wenn der Puls schon nach einem Stockwerk Treppensteigen schon die anaerobe Schwelle übertritt.

Yvonne Eisenring und Max Hubacher, die bald gemeinsam im Film «Love Roulette» zu sehen sind, halten das für eitlen Scheiss. Notabene unter dem reichlichen Einfluss von Skinny Bitch (und Gin Tonic) klönen sie darüber, dass ihnen schon die Anstrengung reicht, das Maximum aus ihrem Datingleben rauszuholen. Da braucht's weder zusätzlichen Druck durch Fitness-Tracking-Gadgets, die einem die sportliche Unzulänglichkeit vor Augen führen noch eine wütend vibrierende High-Tech-Datenkrake am Handgelenk, die einen auffordert, doch gopfertammi noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Du faule Sau, du.
(hde)

Video: watson
«Love Roulette» läuft ab dem 4. Dezember 2025 in den Schweizer Kinos. Dies ist kein gesponserter Inhalt.
Wie stehst du zu Fitness-Tracking-Gadgets? Ein Quell des Stolzes für deinen Athletenkörper oder unnötiger Stressfaktor? Schreibs' in die Kommentare!

Mehr Wein doch

«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko spanisch spricht»

Video: watson/hanna dedial

«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
1 / 14
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Trump unter Beschuss von den Medien – so (persönlich) feuert er zurück
US-Präsident Donald Trump steht mit vielen Medien auf Kriegsfuss. Bei kritischen Fragen wird er oft persönlich, beleidigt Journalistinnen und Journalisten, weicht aus oder lügt.
Zur Story