«Fitnesstracker-Träger denken, sie seien besser als du!»
Apple Watch, Garmin, Oura Ring und Co: Sie alle sollen möglich machen, dass wir alle das Beste aus uns rausholen, uns maximal optimieren oder uns zumindest so richtig schämen, wenn der Puls schon nach einem Stockwerk Treppensteigen schon die anaerobe Schwelle übertritt.
Yvonne Eisenring und Max Hubacher, die bald gemeinsam im Film «Love Roulette» zu sehen sind, halten das für eitlen Scheiss. Notabene unter dem reichlichen Einfluss von Skinny Bitch (und Gin Tonic) klönen sie darüber, dass ihnen schon die Anstrengung reicht, das Maximum aus ihrem Datingleben rauszuholen. Da braucht's weder zusätzlichen Druck durch Fitness-Tracking-Gadgets, die einem die sportliche Unzulänglichkeit vor Augen führen noch eine wütend vibrierende High-Tech-Datenkrake am Handgelenk, die einen auffordert, doch gopfertammi noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Du faule Sau, du.
(hde)