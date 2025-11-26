Video: watson

«Fitnesstracker-Träger denken, sie seien besser als du!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. Dieses Mal trinken Schauspielerin Yvonne Eisenring und Max Hubacher einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Ihr rotes Tuch: Gadgets für Fitnesstracking.

Apple Watch, Garmin, Oura Ring und Co: Sie alle sollen möglich machen, dass wir alle das Beste aus uns rausholen, uns maximal optimieren oder uns zumindest so richtig schämen, wenn der Puls schon nach einem Stockwerk Treppensteigen schon die anaerobe Schwelle übertritt.

Yvonne Eisenring und Max Hubacher, die bald gemeinsam im Film «Love Roulette» zu sehen sind, halten das für eitlen Scheiss. Notabene unter dem reichlichen Einfluss von Skinny Bitch (und Gin Tonic) klönen sie darüber, dass ihnen schon die Anstrengung reicht, das Maximum aus ihrem Datingleben rauszuholen. Da braucht's weder zusätzlichen Druck durch Fitness-Tracking-Gadgets, die einem die sportliche Unzulänglichkeit vor Augen führen noch eine wütend vibrierende High-Tech-Datenkrake am Handgelenk, die einen auffordert, doch gopfertammi noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Du faule Sau, du.

«Love Roulette» läuft ab dem 4. Dezember 2025 in den Schweizer Kinos. Dies ist kein gesponserter Inhalt.

Wie stehst du zu Fitness-Tracking-Gadgets? Ein Quell des Stolzes für deinen Athletenkörper oder unnötiger Stressfaktor? Schreibs' in die Kommentare!

