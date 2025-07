Es gibt zu viele Küchen-Gadgets. Doch welche bringens wirklich?

User Unser

Es gibt zu viele Küchen-Gadgets. Doch welche bringen's wirklich?

Die Küche ist der wohl anfälligste Bereich eines Haushalts für Gadget-Befall.

Und das sind nur die nützlichen Teile ... Bild: Shutterstock

Gadget-Befall? Gibt es diesen Begriff überhaupt? Falls nicht, sollte es ihn geben. Denn nirgendwo sonst gibt es eine ähnlich umfangreiche Auswahl an hochspezialisierten Dingsbums und Dingsda für jeden erdenklichen Arbeitsablauf. Von korpulenten Gerätschaften wie Airfryer oder Brotbackmaschinen bis hin zu frickeligen Einzelaufgabe-Utensilien wie Speckfett-Filter, Eiertrenner, Avocadoschneider, Olivenöl-Zerstäuber oder Kartoffelmesser mit gewelltem Rand für Crinkle Cut Fries.

Gibt's alles, imfall. Bild: google

Weil wir doch schliesslich jeden geschlagenen Tag handgeschnittene wellenförmige Pommes essen wollen. Oder nicht?

Die einen Gadgets funktionieren ganz okay. Andere weniger. Doch selbst die, welche ihre Aufgabe perfekt erledigen, können trotzdem bald aufgrund mangelnden Bedarfs ein vergessenes Dasein zuhinterst in einer muffigen Schublade fristen ... nur um bei der nächsten Züglete wiederentdeckt und dann kurzerhand entsorgt zu werden. Denn: Wie oft muss man eigentlich Speckfett in einen dafür vorgesehenen Behälter abseihen, um sich dafür ein Einzweckgerät wie ein «Specksieb» anzuschaffen?

Voilà – die durchschnittliche Küchenschublade in der westlichen Hemisphäre. Bild: Shutterstock

Und doch gibt es jene Gadgets, die, einmal in deiner Küche angekommen, fortan für immer einen festen Platz einnehmen und tägliche Verwendung finden.

Bei mir wäre es jene kleine, viereckige Tamagoyaki-Pfanne. Seit ich das Ding behändigt habe, gibt es Omelette nur noch auf die japanische Art.

So perfekt hab ich's noch nicht drauf, aber ich bin am Üben. Bild: Shutterstock

Oder die omnipräsente Parmesan-Trommelreibe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an das letzte Mal, dass ich vor-geriebenen Parmesan gekauft hätte, so lange ist es her. Oder, ja: jenes Sodastream-Sprudel-Dingsda. Ich meine, hey – Zürcher Leitungswasser hat bekanntlich mehr Mineralien als Perrier!

Doch der wohl absolute Gamechanger ist und bleibt die Silikon-Spachtel von Muji. Sie ist perfekt. Nicht zu gross, nicht zu klein. Hitzebeständig. Spülmaschinentauglich. Und (nicht unwichtig!) nicht so sackhässlich wie gewisse Konkurrenzprodukte. Ich benutze sie für alles. Meine Holzkellen verstauben in der Schublade vor sich hin.

Inzwischen drei davon habe ich. Bild: obi

Ihr so? Welches Küchen-Gadget hat unerwarteterweise einen festen Platz in eurer Küche eingenommen?

Wir haben in der Zwischenzeit mal in der Redaktion gefragt:

Bild: Betty Bossi

«Der Spätzli-Blitz von Betty Bossi! Spätzli-Machen war nie einfacher. Einzig das Reinigen ist bitz ein Pain.»

Bild: Shutterstock

«Mein Reiskocher. Klar kann ich auch Reis in der Pfanne kochen, der Reiskocher macht es aber so viel einfacher.»

Nils Rechberger

Bild: apfelkiste

«Gamechanger: ein USB-Hand-Folienschweissgerät. Je nach Verpackung ein wenig umständlich, aber wirklich praktisch!»

Bild: Leo

«Ich teile mein Leben in zwei Phasen ein: die Ära, bevor ich einen Sandwichmaker hatte, und die danach. Als mein damaliger Mitbewohner das Teil anschaffte, war ich noch skeptisch. Ein Hot-Ciabatta (mit schön geschmolzenem Mozzarella) später war das Gerät nicht mehr wegzudenken. Profitipp: Man muss den Sandwichmaker mit einem Backpapier auslegen, dann hält sich die Sauerei auch in Grenzen.»

Bild: Kitchenaid

Meine Küchenmaschine! Die kann alles: Teig kneten, Eiweiss oder Rahm schlagen, mixen, pürieren, raffeln, hobeln. Es gibt Aufsätze, um Pasta-Teig auszurollen oder Fleisch selbst zu wolfen. Eine Investition, aber eine, die sich lohnt.

Bild: calisso.de

«Ach ja – und jenes richtige Küchenbrett aus Oliven- oder Akazienholz. Grösser (mindestens 30x40 cm), robuster und einfach besser als die doofen Plastikbretter aus dem Detailhandel. Man hat genug Platz, damit man beim Schneiden und Hacken nicht immer alles vom Brett fällt.»

Kendra Kotas

Bild: galaxus

«Ich kann nicht mehr ohne meinen Eierköpfer (keine Ahnung, ob das der korrekte Begriff ist) leben. Durch die kleine Kugel, die man auf das Ei fallen lässt, gibt es einen perfekten Schnitt und der Eierdeckel lässt sich einfach abnehmen. Wahrscheinlich gibt es dafür auch eine physikalische Erklärung. Ich bin einfach froh, kann ich mein Ei ohne abgesplitterte Schale geniessen.»

Bild: Kuhn Rikon

Es ist der Sparschäler von Kuhn Rikon, den ich von Dario als Wichtelgeschenk gekriegt hab. Scharf, unverwüstlich, effizient. Und teuer. Aber es lohnt sich, würde ich sagen.

Manuela Bochsler

Bild: galaxus

«Keine stinkigen Hände mehr und kein Risiko, einen Finger zu verlieren, wenn man die letzten Würfeli schneidet – ein Zwiebelschneider mit Zugsystem macht's möglich.»

Und nun ihr, werte Userschaft! Sagt es uns in den Kommentaren!