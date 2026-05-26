Das erste E-Auto von Ferrari kommt tatsächlich, aber das Design ist eine Lachnummer
Was aussieht wie ein China-Sportwagen, ist der neue, vollelektrische Ferrari Luce. Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive zusammen. Mit dem 1000 PS starken Luxus-Stromer wollen die Italiener ihre Chancen in Ländern wie China verbessern, wo Verbrenner-Autos stark besteuert und deshalb immer mehr von Elektroautos verdrängt werden.
Mag sein, dass Ferrari mit diesem Design in Asien punktet, in Europa dürfte es der über 550'000 Euro teure Elektro-Ferrari aber schwer haben. Nach seiner Präsentation fiel die Ferrari-Aktie in Mailand um fast 8 Prozent. Aber nicht nur die Meinungen der Börsianer, auch die Kommentare der watson-User sowie die Reaktionen im Netz fallen grossmehrheitlich negativ aus.
Wie wir uns einen elektrischen Ferrari vorgestellt haben
Was uns Ferrari gibt
Wie Ferrari den Luce sieht
Wie ihn alle anderen sehen
Wie ihn wirklich alle anderen sehen
Wenn du dein E-Auto absichtlich hässlich machst, damit sich deine Verbrenner-Modelle besser verkaufen
Wenn du den früheren Apple-Designchef Jony Ive einen Ferrari (für chinesische Kunden) entwickeln lässt
Wenn der Ferrari plötzlich wie ein Nissan Leaf Pro Max aussieht
Wenn du das neue Ferrari-Design zum ersten Mal siehst
Everyone’s reaction to the new all-electric Ferrari design 🚗😬 pic.twitter.com/9MYYb25txL— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) May 25, 2026
Die Chefs von Lamborghini, Porsche und Bugatti, wenn Ferrari den elektrischen Luce enthüllt
😱
Wenn der Designer der Apple-Maus ein E-Auto entwirft
Wie der neue Ferrari-Stromer geladen wird 😉
Wenn du mit deinem E-Auto schon fünf Jahre zu spät bist und unbedingt irgendetwas auf den Markt werfen musst
Plot-Twist! Ferrari hat eigentlich einen Poolsauger vorgestellt.
(oli)