Mit dem elektrischen Luce will Ferrari neue Kunden ansprechen. bild: @PhilipJohnston

Das erste E-Auto von Ferrari kommt tatsächlich, aber das Design ist eine Lachnummer

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Was aussieht wie ein China-Sportwagen, ist der neue, vollelektrische Ferrari Luce. Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive zusammen. Mit dem 1000 PS starken Luxus-Stromer wollen die Italiener ihre Chancen in Ländern wie China verbessern, wo Verbrenner-Autos stark besteuert und deshalb immer mehr von Elektroautos verdrängt werden.



Mag sein, dass Ferrari mit diesem Design in Asien punktet, in Europa dürfte es der über 550'000 Euro teure Elektro-Ferrari aber schwer haben. Nach seiner Präsentation fiel die Ferrari-Aktie in Mailand um fast 8 Prozent. Aber nicht nur die Meinungen der Börsianer, auch die Kommentare der watson-User sowie die Reaktionen im Netz fallen grossmehrheitlich negativ aus.



Wie wir uns einen elektrischen Ferrari vorgestellt haben

KI-Bild: @pitdesi

Was uns Ferrari gibt

bild: @AlexEdgerton

Wie Ferrari den Luce sieht

bild: ferrari

Wie ihn alle anderen sehen

Wie ihn wirklich alle anderen sehen

Wenn du dein E-Auto absichtlich hässlich machst, damit sich deine Verbrenner-Modelle besser verkaufen

bild: reddit

Wenn du den früheren Apple-Designchef Jony Ive einen Ferrari (für chinesische Kunden) entwickeln lässt​

bild: @applefiles_

Wenn der Ferrari plötzlich wie ein Nissan Leaf Pro Max aussieht

Wenn du das neue Ferrari-Design zum ersten Mal siehst

Die Chefs von Lamborghini, Porsche und Bugatti, wenn Ferrari den elektrischen Luce enthüllt



bild: @mamboitaliano__

😱

bild: @ChrisJBakke

Wenn der Designer der Apple-Maus ein E-Auto entwirft

ki-bild: @heshie

Wie der neue Ferrari-Stromer geladen wird 😉

KI-bild: reddit

Wenn du mit deinem E-Auto schon fünf Jahre zu spät bist und unbedingt irgendetwas auf den Markt werfen musst

bild: @djcows

Plot-Twist! Ferrari hat eigentlich einen Poolsauger vorgestellt.

bild: @JoshWest247

(oli)