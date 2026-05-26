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Das E-Auto Luce von Ferrari kommt, aber das Design ist zum Lachen

Mit dem elektrischen Luce will Ferrari neue Kunden ansprechen.
Mit dem elektrischen Luce will Ferrari neue Kunden ansprechen. bild: @PhilipJohnston

Das erste E-Auto von Ferrari kommt tatsächlich, aber das Design ist eine Lachnummer

26.05.2026, 13:2026.05.2026, 13:20

Was aussieht wie ein China-Sportwagen, ist der neue, vollelektrische Ferrari Luce. Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive zusammen. Mit dem 1000 PS starken Luxus-Stromer wollen die Italiener ihre Chancen in Ländern wie China verbessern, wo Verbrenner-Autos stark besteuert und deshalb immer mehr von Elektroautos verdrängt werden.

Mag sein, dass Ferrari mit diesem Design in Asien punktet, in Europa dürfte es der über 550'000 Euro teure Elektro-Ferrari aber schwer haben. Nach seiner Präsentation fiel die Ferrari-Aktie in Mailand um fast 8 Prozent. Aber nicht nur die Meinungen der Börsianer, auch die Kommentare der watson-User sowie die Reaktionen im Netz fallen grossmehrheitlich negativ aus.

Wie wir uns einen elektrischen Ferrari vorgestellt haben

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KI-Bild: @pitdesi

Was uns Ferrari gibt

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bild: @AlexEdgerton

Wie Ferrari den Luce sieht

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bild: ferrari

Wie ihn alle anderen sehen

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Wie ihn wirklich alle anderen sehen

Ferraris Fiat-Multipla-Moment!
Ferraris Fiat-Multipla-Moment!bild: @stefanobernardi

Wenn du dein E-Auto absichtlich hässlich machst, damit sich deine Verbrenner-Modelle besser verkaufen

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bild: reddit

Wenn du den früheren Apple-Designchef Jony Ive einen Ferrari (für chinesische Kunden) entwickeln lässt​

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bild: @applefiles_

Wenn der Ferrari plötzlich wie ein Nissan Leaf Pro Max aussieht

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Wenn du das neue Ferrari-Design zum ersten Mal siehst

Die Chefs von Lamborghini, Porsche und Bugatti, wenn Ferrari den elektrischen Luce enthüllt

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bild: @mamboitaliano__

😱

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bild: @ChrisJBakke

Wenn der Designer der Apple-Maus ein E-Auto entwirft

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ki-bild: @heshie

Wie der neue Ferrari-Stromer geladen wird 😉

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KI-bild: reddit

Wenn du mit deinem E-Auto schon fünf Jahre zu spät bist und unbedingt irgendetwas auf den Markt werfen musst

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bild: @djcows

Plot-Twist! Ferrari hat eigentlich einen Poolsauger vorgestellt.

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bild: @JoshWest247

(oli)

Mehr Infos zum neuen Ferrari Luce

Ferrari hat sein erstes E-Auto enthüllt – es ist, nun ja, gewöhnungsbedürftig
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Die beliebtesten Kommentare
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KoTaMo
26.05.2026 13:28registriert Mai 2020
„ Mit dem elektrischen Luce will Ferrari neue Kunden ansprechen.“

Ja, mit dem Auto werden sie neue Kunden ansprechen MÜSSEN.
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