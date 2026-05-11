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24 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist

Wenn du wegen des Morgenverkehrs zu spät zur Arbeit kommst.
Wenn du wegen des Morgenverkehrs zu spät zur Arbeit kommst.bild: aviationhumor

24 lustige Dinge, die du wohl nur verstehst, wenn ein kleiner Aviatik-Nerd in dir steckt

Endlich wieder Aviatik-Memes auf watson. Viel Spass damit!
11.05.2026, 04:2611.05.2026, 04:26
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Pilot in der Flugschule vs. Pilot nach Abschluss der Flugschule

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bild: aviationhumor

Dein Bankkonto vor der Flugausbildung vs. nach der Flugschule

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bild: aviationhumor

Wenn du zum ersten Mal alleine fliegst

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bild: aviationhumor

Was du während der Pilotenausbildung wirklich tust

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bild: aviation memes

Wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast

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bild: boredpanda

Wie es wirklich ist, wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast

Pilot messaging his wife before landing
by u/LloydChrismukkah in shitposting

Wie sich Piloten selbst sehen und wie sie von allen anderen wahrgenommen werden

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bild: siliconrepublic

Viel Glück, Bob!

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bild: instagram

Wenn du beim Vorstellungsgespräch ein wenig geflunkert hast

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bild: boredpanda

Nicht alle Flugzeuge sind gleich …

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bild: aeroeng_memes

Wenn Piloten Autos entwickeln würden

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bild: boredpanda

Du weisst, dass ein Pilot im Auto sitzt, wenn …

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bild: reddit

Obacht, Flachwitz-Alarm!

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bild: reddit

Wir alle kennen die Situation nur zu gut

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bild: boredpanda

Warum sich Piloten bei der Arbeit nicht grüssen

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bild: reddit

Wahre Worte

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bild: boredpanda

Wenn sich Pilotinnen und Piloten alle Knöpfe in einem Flugzeug merken können, kannst du auch deinen simplen Blinker benutzen.

Piloten verstehen es

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bild: boredpanda

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23 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden

Wenn dir klar wird, dass der Pilot früher Taxifahrer war

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bild: boredpanda

Wenn Kampfjet-Piloten Ferien machen

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bild: boredpanda

Wer sagt denn, dass es so etwas wie den perfekten Grill nicht gibt?

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bild: boredpanda

Irgendwann sind wir falsch abgebogen …

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bild: boredpanda

Leider zu 100 Prozent korrekt

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bild: aeroeng_memes

Für Piloten und Flugbegleiter eine nicht ganz triviale Frage

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bild: boredpanda

Wenn er / sie 'ne Nummer zu krass für dich ist

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bild: boredpanda

Bonus:

Was die Flugbegleiter wirklich denken, wenn sie dich nach einem mühsamen Langstreckenflug lächelnd verabschieden

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

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Happy Fails to you! ❤
Also eigentlich Happy Birthday to me, aber da ich bescheiden bin, geht das Geschenk des Tages heute an uns alle: Fails! Fails, so weit das Auge reicht!
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