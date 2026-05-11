24 lustige Dinge, die du wohl nur verstehst, wenn ein kleiner Aviatik-Nerd in dir steckt
Endlich wieder Aviatik-Memes auf watson. Viel Spass damit!
Pilot in der Flugschule vs. Pilot nach Abschluss der Flugschule
Dein Bankkonto vor der Flugausbildung vs. nach der Flugschule
Wenn du zum ersten Mal alleine fliegst
Was du während der Pilotenausbildung wirklich tust
Wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast
Wie es wirklich ist, wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast
Wie sich Piloten selbst sehen und wie sie von allen anderen wahrgenommen werden
Viel Glück, Bob!
Wenn du beim Vorstellungsgespräch ein wenig geflunkert hast
Nicht alle Flugzeuge sind gleich …
Wenn Piloten Autos entwickeln würden
Du weisst, dass ein Pilot im Auto sitzt, wenn …
Obacht, Flachwitz-Alarm!
Wir alle kennen die Situation nur zu gut
Warum sich Piloten bei der Arbeit nicht grüssen
Wahre Worte
Wenn sich Pilotinnen und Piloten alle Knöpfe in einem Flugzeug merken können, kannst du auch deinen simplen Blinker benutzen.
Piloten verstehen es
Das könnte dich auch amüsieren
Wenn dir klar wird, dass der Pilot früher Taxifahrer war
Wenn Kampfjet-Piloten Ferien machen
Wer sagt denn, dass es so etwas wie den perfekten Grill nicht gibt?
Irgendwann sind wir falsch abgebogen …
Leider zu 100 Prozent korrekt
Für Piloten und Flugbegleiter eine nicht ganz triviale Frage
Wenn er / sie 'ne Nummer zu krass für dich ist
Bonus:
Was die Flugbegleiter wirklich denken, wenn sie dich nach einem mühsamen Langstreckenflug lächelnd verabschieden
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