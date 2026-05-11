Wenn du wegen des Morgenverkehrs zu spät zur Arbeit kommst. bild: aviationhumor

24 lustige Dinge, die du wohl nur verstehst, wenn ein kleiner Aviatik-Nerd in dir steckt

Endlich wieder Aviatik-Memes auf watson. Viel Spass damit!

Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Spass»

Pilot in der Flugschule vs. Pilot nach Abschluss der Flugschule

Dein Bankkonto vor der Flugausbildung vs. nach der Flugschule

Wenn du zum ersten Mal alleine fliegst

Was du während der Pilotenausbildung wirklich tust

bild: aviation memes

Wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast

Wie es wirklich ist, wenn du einen Piloten oder eine Pilotin geheiratet hast

Wie sich Piloten selbst sehen und wie sie von allen anderen wahrgenommen werden

Viel Glück, Bob!

Wenn du beim Vorstellungsgespräch ein wenig geflunkert hast

Nicht alle Flugzeuge sind gleich …

Wenn Piloten Autos entwickeln würden

Du weisst, dass ein Pilot im Auto sitzt, wenn …

Wir alle kennen die Situation nur zu gut

Warum sich Piloten bei der Arbeit nicht grüssen

Wahre Worte

Wenn sich Pilotinnen und Piloten alle Knöpfe in einem Flugzeug merken können, kannst du auch deinen simplen Blinker benutzen.

Piloten verstehen es

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Wenn Kampfjet-Piloten Ferien machen

Wer sagt denn, dass es so etwas wie den perfekten Grill nicht gibt?

Irgendwann sind wir falsch abgebogen …

Leider zu 100 Prozent korrekt

Für Piloten und Flugbegleiter eine nicht ganz triviale Frage

Wenn er / sie 'ne Nummer zu krass für dich ist

Bonus:

Was die Flugbegleiter wirklich denken, wenn sie dich nach einem mühsamen Langstreckenflug lächelnd verabschieden

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