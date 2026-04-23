23 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden
Wie sich Verbrennerfahrer das Laden eines E-Autos vorstellen und wie es wirklich ist
Wie es sich anfühlt, wieder ein Benzinauto zu fahren, wenn du seit fünf Jahren ein E-Auto hast
😂
Wenn dir Diesel-Dieter im Jahr 2026 noch immer erzählt, warum er nie im Leben ein Elektroauto kaufen würde
Wenn Autokonzerne ihre Zukunftsstrategie beraten
Unter jedem YouTube-Video über Elektroautos
Elektroauto-Fahrerinnen, wenn Donald Trump mal wieder die Benzinpreise in die Höhe treibt
People who drive EVs as gas prices go higher and higher… pic.twitter.com/nk9GjgUYhq— Just a Dude Who Invests (@DudeWhoInvests) March 9, 2026
Warum Reichweitenangst immer nur Menschen haben, die selbst noch kein E-Auto fahren
Wenn dir der überzeugte Dieselfahrer erklärt, dass 1000 Kilometer ohne Pause für ihn kein Problem sind
Sehr treffend
So ziemlich jeder Autohersteller
Zwischendurch eine kleine Diashow: Das waren die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025
Verbrennerfahrer, wenn 1 Elektroauto brennt
Die aktuelle Situation der Autohersteller in einem Bild erklärt
Wie es mit Teslas Robotaxi so läuft …
E-Auto-Fahrer verstehen es
Warum japanische Autohersteller weiter auf Hybridautos setzen
Wenn am Stammtisch das Gespräch auf die Elektromobilität kommt
E-Autos von Ford heute vs. Verbrenner-Autos von Ford damals
Derweil in Russland
😉
Wenn du im Jahr 2026 mal wieder Facebook öffnest und realisierst, dass Menschen noch immer von sauberen Wasserstoffautos träumen
Was bei Volkswagen Over-The-Air-Update wirklich heisst
Warum der Cybertruck ein Flop ist
Wenn selbst die Ölmultis wissen, dass Kraftstoffverkauf ein sterbendes Geschäftsmodell ist
Und zum Schluss: Wenn dein E-Auto Humor hat 😎
Das kurze Video zum obigen Bild
Bonus
Wie Peter Lustig 1983 in der Kindersendung «Löwenzahn» das E-Auto erklärte
Ein Beitrag zur Elektromobilität von 1983! #Löwenzahn pic.twitter.com/B0m6hsdzbC— Nurder Koch (@NurderK) October 11, 2021