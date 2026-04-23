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E-Auto: 23 Memes, die nur Elektroautofahrer witzig finden

23 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden

23.04.2026, 04:5023.04.2026, 04:50
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Wie sich Verbrennerfahrer das Laden eines E-Autos vorstellen und wie es wirklich ist

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bild: @QuantumOMalley

Wie es sich anfühlt, wieder ein Benzinauto zu fahren, wenn du seit fünf Jahren ein E-Auto hast

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bild: @sidney_ev

😂

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Wenn dir Diesel-Dieter im Jahr 2026 noch immer erzählt, warum er nie im Leben ein Elektroauto kaufen würde

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bild: elektroauto.memes

Wenn Autokonzerne ihre Zukunftsstrategie beraten

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bild: @CoalDead
Elektroauto

Unter jedem YouTube-Video über Elektroautos

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bild: @Joe___Blue_365

Elektroauto-Fahrerinnen, wenn Donald Trump mal wieder die Benzinpreise in die Höhe treibt

Warum Reichweitenangst immer nur Menschen haben, die selbst noch kein E-Auto fahren

Die allermeisten Autofahrer legen pro Tag weniger als 50 Kilometer zurück.
Die allermeisten Autofahrer legen pro Tag weniger als 50 Kilometer zurück.bild: @CoalDead

Wenn dir der überzeugte Dieselfahrer erklärt, dass 1000 Kilometer ohne Pause für ihn kein Problem sind

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Sehr treffend

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bild: SRF 3

So ziemlich jeder Autohersteller

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bild: elektroauto.memes

Zwischendurch eine kleine Diashow: Das waren die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

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Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

Rang 20: Volvo EX40 (729 Neuzulassungen).
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Verbrennerfahrer, wenn 1 Elektroauto brennt

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bild: elektroauto.memes

Die aktuelle Situation der Autohersteller in einem Bild erklärt

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bild: @MichaelAArouet

Wie es mit Teslas Robotaxi so läuft …

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bild: @Der_Boersianer

E-Auto-Fahrer verstehen es

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bild: @robkde

Warum japanische Autohersteller weiter auf Hybridautos setzen

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bild: twitter

Wenn am Stammtisch das Gespräch auf die Elektromobilität kommt

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bild: twitter/@CoalDead·

E-Autos von Ford heute vs. Verbrenner-Autos von Ford damals

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bild: boredpanda

Derweil in Russland

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bild: @ElektroautoMeme

😉

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bild: derbeste

Wenn du im Jahr 2026 mal wieder Facebook öffnest und realisierst, dass Menschen noch immer von sauberen Wasserstoffautos träumen

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bild: @b4ud3r

Was bei Volkswagen Over-The-Air-Update wirklich heisst

ChatGPT Memes
bild: nextmove

Warum der Cybertruck ein Flop ist

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bild: @messedupcars

Wenn selbst die Ölmultis wissen, dass Kraftstoffverkauf ein sterbendes Geschäftsmodell ist

ChatGPT Memes

Und zum Schluss: Wenn dein E-Auto Humor hat 😎

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bild: facebook

Bonus

Wie Peter Lustig 1983 in der Kindersendung «Löwenzahn» das E-Auto erklärte

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