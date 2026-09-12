Fabio Silva brachte Borussia Dortmund früh auf die Siegerstrasse. Bild: www.imago-images.de

BVB siegt auch dank Fallrückzieher + Fischers Mainz verliert + Bundesliga hat neuen Leader

Borussia Dortmund und der SC Freiburg sind in der Bundesliga auch nach drei Spielen makellos. Der BVB schlägt Paderborn zuhause 3:0, Freiburg Borussia Mönchengladbach 5:0. Derweil unterliegt Urs Fischer mit Mainz erstmals.

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Dortmund – Paderborn 3:0

Mit seinen starken Leistungen als Joker in den letzten beiden Spielen durfte Fabio Silva für Borussia Dortmund nun zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an spielen. Und schon nach fünf Minuten zahlte der Portugiese das Vertrauen von Trainer Niko Kovac zurück: Nach einem Eckball von Aufsteiger Paderborn schickte Serhou Guirassy seinen Kollegen alleine in Richtung des gegnerischen Tors und liess sich Silva die Chance nicht nehmen.

Guirassy jubelte selbst zweimal über einen Treffer, doch wurden beide aufgrund von Abseitsstellungen aberkannt. So ging es bis zur 80. Minute, bis der BVB gegen ein Paderborn, das trotz vieler Abschlüsse ohne Torschuss blieb, für die endgültige Entscheidung sorgte. Der eingewechselte Felix Nmecha traf nach einer schönen Aktion. Einige Minuten später doppelte der 25-Jährige per Fallrückzieher nach.

Für den BVB war es der dritte Sieg im dritten Ligaspiel, Nati-Goalie Gregor Kobel blieb dabei zum zweiten Mal ohne Gegentor. Mit Nico Schlotterbeck feierte ein weiterer wichtiger Defensivspieler der Dortmunder sein Comeback nach der an der WM zugezogenen Verletzung.

Eine weitere gute Nachricht gab es für die Dortmunder Fans abseits des Platzes: Bei Konstantinos Karetsas, der unter der Woche mit Kreislaufbeschwerden vom Platz getragen werden musste, zeichnet sich eine baldige Rückkehr ab. Intensive medizinische Checks unter der Woche hätten keine Auffälligkeiten gezeigt, der 18-jährige Grieche kehre im Lauf der Woche wieder ins Training einsteigen, sagte Geschäftsführer Lars Ricken am Samstag.

Gregor Kobel hatte nicht viel zu tun. Bild: www.imago-images.de

Borussia Dortmund - Paderborn 07 3:0 (1:0).

Tore: 5. Fabio Silva 1:0. 80. Nmecha 2:0. 89. Nmecha 3:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Mainz – Frankfurt 1:3

Der FSV Mainz 05 erlitt im dritten Bundesligaspiel der Saison die erste Niederlage. Gegen den Rivalen aus Frankfurt war das Team von Trainer Urs Fischer statistisch zwar auf Augenhöhe, konnte seine Chancen aber nicht nutzen.

Allen voran Nadiem Amiri hätte vom Elfmeterpunkt in der 43. Minute ein Tor erzielen müssen, doch scheiterte der Mainzer Captain an Eintracht-Goalie Noah Atubolo, der in der Bundesliga seinen sechsten Penalty in Folge parierte. Wenig später sorgte Jonathan Burkardt dann für das 2:0 der Gäste. Die anderen beiden Treffer erzielte der türkische Nationalspieler Can Uzun. Mainz kam in der Schlussphase durch Philipp Tietz lediglich noch zum Ehrentreffer. Für die Frankfurter vom zurückgekehrten Coach Adi Hütter war es der erste Sieg der Saison.

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Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2).

Tore: 9. Uzun 0:1. 45. Burkardt 0:2. 60. Uzun 0:3. 89. Tietz 1:3.

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (verletzt). 43. Atubolu (Eintracht Frankfurt) pariert Penalty von Amiri.

Freiburg – Mönchengladbach 5:0

Weiterhin ohne Punkt ist Borussia Mönchengladbach. Eine Woche nach der bitteren Niederlage trotz 3:1-Führung gegen Aufsteiger Elversberg waren die Fohlen beim SC Freiburg chancenlos. Der neue Tabellenführer der Bundesliga kam zu einem 5:0-Sieg.

Der SC Freiburg ist der neue Tabellenführer der Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Yannik Engelhardt brachte Freiburg in der 23. Minute in Führung, Igor Matanovic legte sechs Minuten später nach. Kurz nach der Pause flog Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst dann mit Gelb-Rot vom Platz. Danach spielten eigentlich nur noch die Gastgeber: In der 77. und 79. Minute trafen Matanovic und Engelhardt erneut, später sorgte Maximilian Eggestein für den Endstand. Für das Team von Trainer Julian Schuster war es in dieser Saison bereits der wettbewerbsübergreifend sechste Sieg in Folge.

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 5:0 (2:0).

Tore: 23. Engelhardt 1:0. 29. Matanovic 2:0. 77. Matanovic 3:0. 79. Engelhardt 4:0. 86. Eggestein 5:0.

Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus und Tarnutzer (beide nicht im Aufgebot). 52. Gelb-Rote Karte gegen Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).

Augsburg – Leverkusen 2:2

Der FC Augsburg lässt erstmals Punkte liegen und verliert damit den Platz an der Tabellenspitze. Dank eines Doppelpacks von Michael Gregoritsch, dessen zweites Tor Fabian Rieder mit einer Ecke vorbereitete, gelang Augsburg zwar nach der Pause die Wende, doch traf Leverkusens Patrik Schick in der 89. Minute per Hacke noch zum 2:2-Ausgleich.

Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2 (0:1).

Tore: 18. Kofane 0:1. 50. Gregoritsch 1:1. 55. Gregoritsch 2:1. 89. Schick 2:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Rieder.

Hoffenheim – Stuttgart 2:1

Auch im dritten Spiel der Saison gab die TSG Hoffenheim eine Führung aus der Hand: Maximilian Mittelstädt glich in der 48. Minute für den VfB Stuttgart aus. Dieses Mal folgte aber nicht die Wende, sondern gelang Hoffenheim seinerseits ein weiterer Treffer. Adam Hlozek sorgte mit seinem zweiten Tor des Spiels in der 67. Minute für den 2:1-Sieg und damit den ersten Punktgewinn seines Teams.

Dank Adam Hlozek durfte Hoffenheim erstmals in dieser Saison einen Sieg feiern. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - Stuttgart 2:1 (1:0).

Tore: 13. Hlozek 1:0. 48. Mittelstädt 1:1. 67. Hlozek 2:1.

Bemerkungen: Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz). (nih/sda)