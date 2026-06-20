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WM 2026: Brasilien gewinnt dank Cunha und Vini – Haiti ist ausgeschieden

epa13050591 Brazil forward Matheus Cunha celebrates with teammates after scoring against Haiti goalkeeper Johnny Placide during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Haiti and Brazil at Li ...
Matheus Cunha rückte in die Startformation – und rechtfertigte dies mit zwei Toren.Bild: keystone

Brasilien gewinnt, ohne zu glänzen – Haiti als erste Nation ausgeschieden

Brasilien feiert einen souveränen Sieg gegen Haiti. Dank eines Doppelpacks von Matheus Cunha und eines Treffers von Vinicius Jr. ist die Seleção nun Tabellenführer. Haiti ist hingegen als erstes Team ausgeschieden.
20.06.2026, 02:1520.06.2026, 05:11

Rekordweltmeister Brasilien hat im zweiten Gruppenspiel eine standesgemässe Reaktion gezeigt und Kurs auf die K.o.-Phase genommen. Die von Carlo Ancelotti trainierte Seleção besiegte den krassen Aussenseiter Haiti souverän mit 3:0. Für die tapferen Karibiker, die nach 52 Jahren auf die WM-Bühne zurückgekehrt waren, platzt damit der Traum – das Team scheidet nach der zweiten Niederlage vorzeitig aus dem Turnier aus.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Nach dem zähen 1:1-Auftakt gegen Marokko rotierte Trainer Ancelotti in der Startelf. Dieser Plan ging perfekt auf. Zum grossen Matchwinner avancierte Matheus Cunha. Der Stürmer, der in der Saison 2017/18 einst für den FC Sion in der Super League stürmte, brachte Brasilien in der 23. Minute mit einem kuriosen Knie-Abpraller in Führung. Nur 13 Minuten später bestrafte der Ex-Sittener einen haitianischen Ballverlust im Mittelfeld nach einem Vorstoss von Vinicius Junior eiskalt zum 2:0 (36.).

Noch vor dem Pausenpfiff machte Vinicius Junior nach einem herrlichen Traumpass von Lucas Paqueta endgültig den Deckel drauf (45.+3). Einziger Wermutstropfen für die spielstarken Südamerikaner: Flügelstürmer Raphinha musste noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Brazil&#039;s Raphinha (11) leaves the pitch during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) Haiti Brazil WCup So ...
Musste verletzt vom Platz: Raphinha (m.).Bild: keystone

Im zweiten Durchgang schaltete Brasilien in den Verwaltungsmodus und nahm spürbar Tempo aus der Partie. Haiti zeigte sich offensiv zwar bemüht und kam durch Einwechselspieler vereinzelt zu Abschlüssen, doch Brasiliens Keeper Alisson hielt seinen Kasten problemlos sauber. Während die Südamerikaner entspannt dem letzten Gruppenspiel entgegenblicken, verabschiedet sich das punktelose Haiti vorzeitig von der grossen Bühne.

Brasilien - Haiti 3:0 (3:0)
Philadelphia. 68'324 Zuschauer. SR Hernández Hernández.
Tore: 23. Matheus Cunha 1:0. 36. Matheus Cunha (Vinícius Júnior) 2:0. 45. Vinícius Júnior (Lucas Paquetá) 3:0.
Brasilien: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães (81. Éderson Silva), Casemiro, Lucas Paquetá (64. Gabriel Martinelli); Raphinha (40. Rayan), Matheus Cunha (64. Endrick), Vinícius Júnior (81. Danilo Santos).
Haiti: Placide; Duverne, Adé, Delcroix; Arcus (46. Simon), Expérience; Casimir (62. Deedson), Jean Jacques, Bellegarde (81. Etienne), Providence (71. Joseph); Pierrot (46. Isidor).
Verwarnungen: 4. Arcus. 45. Pierrot. 65. Douglas Santos. 72. Jean Jacques. (nih/sda)

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