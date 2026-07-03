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WM 2026: Die Schweiz schlägt Algerien und steht verdient im Achtelfinal

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Switzerland&#039;s Dan Ndoye (11), center, celebrates with teammates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouve ...
Die Schweizer belohnten sich für einen tollen Auftritt: Dan Ndoye (m.) sorgte kurz nach der Pause bereits für die Entscheidung.Bild: keystone

Achtelfinal, wir kommen! Die Schweizer Nati schlägt Algerien souverän mit 2:0

Das Schweizer Nationalteam gewinnt erstmals in der Neuzeit ein K.o.-Spiel an einer Weltmeisterschaft. Mit dem 2:0 gegen Algerien ziehen die Schweizer in den Achtelfinal ein.
03.07.2026, 06:5603.07.2026, 07:07

Keine Minute ist in der zweiten Halbzeit gespielt, und schon liegt der Ball im Tor der Algerier. Die Hereingabe von Denis Zakaria wird ungenügend geklärt, Dan Ndoye kommt an der Strafraumgrenze an den Ball und hat Zeit, sich die Ecke auszusuchen. Ein platzierter Schuss, und Ndoye kann auch an der WM erstmals seine Krallen zum Jubel ausfahren.

Nach 45 Sekunden der zweiten Halbzeit trifft Dan Ndoye.Video: SRF

Für den 25-Jährigen dürfte es eine grosse Erleichterung gewesen sein, nachdem er in den ersten beiden Partien noch durch viele vergebene Chancen aufgefallen war. Nach einer Pause im dritten Gruppenspiel, als er erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, nahm ihn Trainer Murat Yakin für den Sechzehntelfinal wieder in die Startaufstellung, was Ndoye entsprechend dankte.

Mit seinem Treffer sorgte der Waadtländer zudem für ein besonderes Déjà-vu. Bereits im letzten Spiel gegen Kanada, ebenfalls im BC Place von Vancouver, hatten die Schweizer unmittelbar nach der Pause getroffen. Der Unterschied: Gegen Kanada war es das 1:0, gegen Algerien bereits das 2:0.

Manzambi leitet das 1:0 ein

Der schnelle Treffer sorgte nicht nur für den Ausbau der Führung, er schien den Algeriern auch etwas den Mumm genommen zu haben. Denn vom aufsässigen Spiel, das die Nordafrikaner in der ersten Hälfte gezeigt hatten, war nach der Pause nur noch wenig zu sehen. Zwar kam Captain Riyad Mahrez in der 50. Minute noch zu einer guten Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, danach gingen dem Team des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Vladimir Petkovic aber etwas die Ideen aus.

Algeria head coach Vladimir Petkovic gestures to his players in the hydration break during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursd ...
Für Vladimir Petkovic war das Wiedersehen mit der Nati nicht von Erfolg geprägt.Bild: keystone

Das hatte in den ersten Minuten des Spiels noch anders ausgesehen: Während sich die Schweizer überraschend weit zurückzogen, liess Algerien den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. Allerdings schaffte es der Dritte der Gruppe mit Argentinien, Österreich und Jordanien selten, die solide Schweizer Abwehr zu überspielen. Und wenn doch, dann kamen die Abschlüsse auf Gregor Kobel nicht gezielt genug.

Die Schweizer zeigten zu Beginn dafür das, was ihnen an diesem Turnier noch nicht oft gelungen war: eiskalte Effizienz. In der 10. Minute zog Johan Manzambi los und liess Gegenspieler Aïssa Mandi alt aussehen und passte in die Mitte. Dort stand Breel Embolo genau richtig und erzielte seinen 26. Länderspieltreffer – den zweiten an dieser WM. Damit ist er nun der erste Schweizer, der an zwei Weltmeisterschaften (2022 und 2026) doppelt getroffen hat.

Nach Manzambis sensationeller Vorarbeit, muss Embolo nur noch den Fuss hinhalten. Video: SRF

Zakaria überzeugend

Es war nach dem Führungstreffer nicht so, dass die Schweizer alles im Griff gehabt hätten. Nein, die Algerier hatten mehr Ballbesitz und gegen Ende der ersten Halbzeit auch einige gute Gelegenheiten auf den Ausgleich. Doch Farès Chaïbi schoss zu zentral aufs Tor, und Ibrahim Maza zielte daneben. So nahmen die Schweizer den Vorsprung mit in die Pause, ordneten sich neu und kamen zielgerichtet aus der Kabine zurück.

Dass der zweite Treffer auf das Konto von Zakaria und Ndoye geht, war auch eine Bestätigung für Trainer Murat Yakin. Er hatte die beiden im Vergleich zum letzten Gruppenspiel zurück in die Startaufstellung beordert. Für Zakaria war es gar erst der zweite Einsatz nach dem Auftakt gegen Katar. Auf der für ihn eigentlich ungewohnten Position machte er viel für die Offensive, hatte aber auch defensiv seine Glanzmomente.

Weil von Algerien in der zweiten Hälfte nur noch wenig kam, konnte es sich Fabian Rieder leisten, in der 81. Minute eine Riesenchance auszulassen. Nachdem Zakaria – wieder er – auf den zweiten Pfosten gepasst hatte, musste der Berner eigentlich nur noch einschieben. Er traf den Ball aber nicht wie gewünscht und sah, wie Goalie Luca Zidane den dritten Schweizer Treffer noch verhindern konnte.

Ein bitterer Fehlschuss für Fabian Rieder.Video: SRF

Nun gegen Kolumbien oder Ghana

Da die Schweizer zum ersten Mal an diesem Turnier ohne Gegentreffer blieben, redete am Ende niemand mehr über die ausgelassene Chance. Stattdessen konnten sich die Schweizer, bei denen Noah Okafor zu seinem ersten Einsatz kam, darüber freuen, dass die WM für sie noch weitergeht.

Das nächste Spiel steht am Dienstag, 7. Juli, auf dem Programm. Im Achtelfinal, der um 22.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen wird, treffen die Schweizer entweder auf Kolumbien oder Ghana. Dabei werden sie zum dritten Mal in Folge in Vancouver antreten – und den dritten Sieg an Kanadas Westküste anstreben.

Schweiz - Algerien 2:0 (1:0)
Vancouver. 52'497 Zuschauer. SR Falcón Pérez (ARG).
Tore: 10. Embolo (Manzambi) 1:0. 46. Ndoye 2:0.
Schweiz: Kobel; Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (71. Okafor), Vargas (71. Rieder); Embolo (83. Amdouni).
Algerien: Zidane; Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Zerrouki (58. Gouiri), Bentaleb (71. Boudaoui), Chaïbi; Mahrez (71. Hadj Moussa), Maza, Aouar (58. Hadjam).
Verwarnungen: 36. Chaïbi. 72. Boudaoui. (nih/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen

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Schweiz
Schweiz
2:0
Algerien
Algerien
IconD. Ndoye 46'
IconB. Embolo 10'
Aufstellung
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Die Schweiz schlägt Algerien 2:0 und steht im WM-Achtelfinal! - Spielende
Dank Toren von Breel Embolo und Dan Ndoye steht die Nati hochverdient unter den besten 16 Teams der Welt. Und das zum dritten Mal in Folge. Gegen Algerien ist die Schweiz abgesehen von den ersten und den letzten Minuten der ersten Halbzeit das bessere Team und hat nach dem Traumstart in die zweite Halbzeit alles im Griff. Das macht definitiv Mut für den Rest des Turniers. Der nächste Gegner wird entweder Kolumbien oder Ghana sein.
96'
Noch ein letzter Abschluss von Remo Freuler, nachdem der Schuss von Noah Okafor geblockt wird und beim Mittelfeld-Routinier landet. Dieser wird von Luca Zidane pariert – danach pfeift der Schiedsrichter die Partie ab. Die Schweiz steht im WM-Achtelfinal!
91'
An Rodriguez gibt's kein Vorbeikommen. Hadj Moussa will da wirbeln und sich an Rodriguez vorbeistehlen, doch keine Chance. Der Ball geht ins Toraus.
Sechs Minuten Nachspielzeit
Jetzt heisst es: Durchhalten. Die Schweiz hat alles im Griff und ist auf dem Weg in den Achtelfinal. Aber es kann im Fussball ja manchmal schnell gehen.
88'
Da ist Nati-Goalie Kobel nochmal gefragt. Er klärt die hohe Hereingabe von Hadj Moussa zur Ecke ab, doch weil Gouiri, der vor Kobel stand, im Abseits war, kommt es nicht zu dieser.
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87' - Auswechslung - Schweiz
rein: Michel Aebischer, raus: Dan Ndoye
Und auch Michel Aebischer kommt ins Spiel, er ersetzt Ndoye.
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87' - Auswechslung - Schweiz
rein: Silvan Widmer, raus: Denis Zakaria
Widmer ersetzt Zakaria.
85'
Dass dieser Denis Zakaria nicht mehr kann, ist verständlich. Der Rechtsverteidiger beackerte die rechte Seite, brachte sich in die Offensive ein und liess auch defensiv nichts anbrennen. Nun muss er vom Feld. Doch ist er nur leergepumpt oder gar verletzt? Hoffen wir Ersteres.
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83' - Auswechslung - Schweiz
rein: Zeki Amdouni, raus: Breel Embolo
Der Torschütze zum 1:0 geht raus und wird durch Zeki Amdouni ersetzt.
81'
Oh nein! Eine Riesenchance für Fabian Rieder. Zakaria spielt ihn von rechts hervorragend in die Mitte, Rieder hat das leere Tor vor sich, doch er trifft den Ball nicht richtig. Er schiesst ihn parallel zum Tor und genau in die Arme von Goalie Zidane. Hoffentlich trauern wir dieser Chance nicht noch nach.
Wir schulden euch noch das 2:0 von Nodye als Video
video: srf
77'
Das kann fast schon als Verzweiflungsschuss gewertet werden. Hadjam zieht von der linken Seite in die Mitte und schiesst dann vom Strafraumrand ab. Sein Versuch geht aber weit übers Tor.
75'
Riesenchance für die Schweiz! Zakaria setzt sich einmal mehr durch, schickt Ndoye auf dem rechten Flügel steil. Dessen Pass in die Mitte wird von Belghali abgefangen, doch spielt er ihn genau vor Rieders Füsse. Auch dessen Schuss blockt der Algerier aber.
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73' - Gelbe Karte - Algerien - Hichem Boudaoui
Der eingewechselte Boudaoui macht sich gleich mal bemerkbar. Er holt Xhaka sehr unsanft von den Beinen und sieht die Gelbe Karte. Der Nati-Captain wird kurz behandelt, kann aber weitermachen.
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72' - Auswechslung - Algerien
rein: Hichem Boudaoui, raus: Nabil Bentaleb
Und neben Mahrez verlässt auch Bentaleb das Feld.
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72' - Auswechslung - Algerien
rein: Anis Hadj Moussa, raus: Riyad Mahrez
Und auch bei Algerien gibt es einen Doppelwechsel. Hadj Moussa ersetzt Mahrez auf dem Flügel.
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71' - Auswechslung - Schweiz
rein: Fabian Rieder, raus: Ruben Vargas
Und Fabian Rieder ersetzt Ruben Vargas. Wahrscheinlicher wird aber Rieder Manzambis Position einnehmen und Okafor den Flügel besetzen.
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70' - Auswechslung - Schweiz
rein: Noah Okafor, raus: Johan Manzambi
Es ist tatsächlich so weit: Noah Okafor kommt zu seinem ersten Einsatz an dieser WM. Der Flügelspieler kommt für Manzambi.
Nächste Werbepause!
Nochmal tief durchatmen und fürs vierte Viertel Energie tanken. Vielleicht hat Murat Yakin ja noch ein Ass im Ärmel – immerhin dafür sind diese Trinkpausen gut.

Übrigens dürfte es jetzt gleich Wechsel auf beiden Seiten geben, bei Algerien machen sich gleich zwei Spieler bereit.
66'
Gute Idee von Mahrez, der den Ball in Richtung kurzem Pfosten spielt. Doch der Pass ist zu steil für Belghali und Akanji wäre wohl zur Stelle gewesen.
65'
Es ist ja schön und gut, wenn um jeden Millimeter gekämpft wird. Aber dass es die Spieler bei einem Eckball partout nicht schaffen, den Ball auf den Viertelkreis zu legen, ist mir ein Rätsel. Und so weit wie Ruben Vargas den Ball grad ausserhalb des erlaubten Bereichs platzierte, habe ich noch nie gesehen.
63'
Immer wieder wird Algerien-Star Mahrez gesucht. Nun mit einem hohen Ball auf den rechten Flügel, Rodriguez lässt ihn aber nicht aus dem Auge und spitzelt ihm den Ball weg.
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59' - Auswechslung - Algerien
rein: Jaouen Hadjam, raus: Ramiz Zerrouki
Und dann kommt noch YB-Profi Jaouen Hadjam. Der geht nach hinten links, Chaibi übernimmt die Position im defensiven Mittelfeld des ausgewechselten Zerrouki und dafür geht Aït-Nouri von links hinten eine Reihe nach vorne.
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59' - Auswechslung - Algerien
rein: Amine Gouiri, raus: Houssem Aouar
Doppelwechsel bei Algerien: Jetzt kommt der Stossstürmer Amine Gouiri. Dafür wird Maza auf Aouars Position im offensiven Mittelfeld rücken.
58'
Da nervt sich Vargas selbst am meisten: Ndoye wird gefällt, rappelt sich wieder auf und spielt den Ball weiter zu Vargas. Der zieht in Richtung Grundlinie und hat eine gute Position, könnte schiessen oder zu Embolo rüberflanken. Er macht aber eine Mischung aus beidem und so fliegt der Ball viel zu scharf an Embolo vorbei in Richtung Seitenaus.
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Die Maag-Halle ist prall gefüllt – und es wird nicht nur Kaffee und Orangensaft getrunken
von Emanuella Kälin


54'
Dieser Denis Zakaria macht auf der rechten Seite eine sensationelle Partie. Nun trennt er den Gegenspieler sehr schön vom Ball und spielt diesen mit seiner Grätsche gleich zu Ndoye. Der wird von Bentaleb gefoult, es gibt aber keine Verwarnung.
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User-Input von raffi(niert)
von raffi(niert)
Team Sales grüesst us em Café Boy
50'
Erst ist er vorne mit der Balleroberung zur Stelle, nun blockt er den Schuss von Mahrez ab. Belghali spielt von links flach rein, Mahrez kommt verspätet in den Strafraum, doch ist Zakaria zur Stelle.
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46' - Tor - 2:0 - Schweiz - Dan Ndoye
JAAAA! Die Schweiz beginnt wie schon gegen Kanada – auch in Vancouver – hervorragend nach der Pause: Dan Ndoye trifft nach 45 Sekunden zum 2:0.

Zakaria erobert den Ball im Pressing auf dem rechten Flügel, bringt den Ball in die Mitte. Der Klärungsversuch fällt Ndoye vor die Füsse. Der nimmt ihn mit links an und schliesst mit rechts schön ins flache linke Eck ab. Sensationell!
W.Nuss in Winti!
Beginn der 2. Halbzeit
So, weiter geht's! Dieses Mal hat die Schweiz Anstoss – startet sie nun besser als in die 1. Halbzeit?
Die Statistiken zur Halbzeit
Ein ungewohntes Bild für die Schweiz: Algerien hat fast 60 Prozent Ballbesitz – ansonsten ist es aber ziemlich ausgeglichen.
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Zmorge holen in der Pause
von Dario Bulleri
Vor dem Migrolino gibt es eine Warteschlange, als gäbe es ein neues iPhone zu kaufen.