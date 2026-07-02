Unai Simon musste sich auch gegen Österreich nicht geschlagen geben. Bild: keystone

So lange wie Spaniens Unai Simon blieb noch kein Goalie an der WM ohne Gegentor

Spanien steht nach dem 3:0-Erfolg gegen Österreich im WM-Achtelfinal. Zum vierten Mal an dieser Weltmeisterschaft blieb Unai Simon ohne Gegentor und stellte somit einen neuen WM-Rekord auf.

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Nach den Gruppenspielen gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay bleibt Spanien-Torhüter Unai Simon auch im WM-Sechzehntelfinal gegen Österreich ohne Gegentor. Insgesamt wurde Simon nun seit 519 Minuten an Weltmeisterschaften nicht mehr bezwungen.

Zuletzt kassierte der Spanier vor vier Jahren im letzten Gruppenspiel gegen Japan in der 51. Minute ein Gegentor. Danach kassierte Simon im Achtelfinal gegen Marokko über 120 Minuten keinen Treffer, die Spanier mussten sich aber im Elfmeterschiessen geschlagen geben.

Gegen Österreich wurde Simon nicht wirklich gefordert. Bild: keystone

Die 519 Minuten sind ein neuer WM-Rekord. Zuvor gehörte die Bestmarke Walter Zenga. Der Italiener blieb 1990 an der Weltmeisterschaft im eigenen Land bis zum Halbfinal gegen Argentinien 517 Minuten ohne Gegentreffer. Italien verlor das Spiel daraufhin im Elfmeterschiessen. Simon überbot den Rekord von Zenga also um zwei Minuten. Er musste dafür gegen Österreich allerdings nicht wirklich viel machen. Über 90 Minuten brachte das Team von Trainer Ralf Rangnick keinen Schuss auf das Tor von Simon.

Die Chance, noch länger ohne Gegentor zu bleiben, bietet sich im kommenden Achtelfinal. Dieser findet am kommenden Montag um 21 Uhr (Schweizer Zeit) gegen Portugal oder Kroatien statt. Die beiden Teams stehen sich in der Nacht auf Freitag gegenüber.

Und wenn du dich jetzt fragst: Was ist denn mit Pascal Zuberbühler? Der Schweizer Goalie kassierte an der WM 2006, als die Nati im Achtelfinal gegen die Ukraine im Penaltyschiessen ausschied, keinen einzigen Gegentreffer. Seine Marke von 390 Minuten ohne Gegentor an einem Turnier kann Simon im nächsten Spiel dann überbieten. (riz)

