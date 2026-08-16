Leonie Hügli erlebte einen Abend zum Vergessen. Bild: keystone

Speerwerferin Hügli misslingt der Final – Mixed-Staffel auf Rang 4

Die Schweiz bleibt an der EM in Birmingham am Schlusstag ohne Medaille. Insbesondere der Trumpf mit Speerwerferin Leonie Hügli sticht nicht.

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Speerwurf F

Leonie Hügli bezahlte an ihrem ersten Grossanlass Lehrgeld und erlebte zugleich ein Auf und Ab der Emotionen. Anfang Jahr konnte sich die 21-Jährige eine EM-Teilnahme noch gar nicht vorstellen. Dann warf sie den Speer über 60 m und startete in Birmingham, wo sie sich in der Qualifikation mit Schweizer Rekord (62,33 m) in die Pole-Position hievte, um im Final dann kolossal zu scheitern.

Die Zusammenfassung des Wettkampfs. Video: SRF

«Ich muss das verarbeiten, ich bin beinahe ein wenig geschockt», sagte Hügli im SRF. «Eigentlich war ich nicht mega nervös und weiss nicht wirklich, was los war.»

Leonie Hügli im Interview. Video: SRF

Der Bernerin missglückte der Wettkampf gründlich. Nie flog der Speer so, wie er sollte. Bloss 54,55 m und Platz 10 kamen zustande. Somit war Hüglis Wettkampf bereits nach drei Würfen beendet. «Es wird hoffentlich nicht mein letzter Grossanlass sein», sagte sie. «Morgen bin ich bestimmt stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber im Moment ist es schwierig, wenn ich die Zahlen sehe und weiss, was ich vor zwei Tagen hier geworfen habe. Es ist hart.»

4x100 m Mixed

Bei der EM-Premiere der Disziplin erreichten Daryl Bachmann, Géraldine Di Tizio-Frey, William Reais und Fabienne Hoenke den 4. Rang. 40,87 Sekunden bedeuteten zwar Schweizer Rekord, doch der letzte Wechsel klappte überhaupt nicht.

Das Rennen über 4x100 m Mixed. Video: SRF

Ob dort die 45 Hundertstel verloren gingen, die zu Bronze von Spaneinen fehlten, lässt sich schwer abschätzen – womöglich hätte es auch mit einem Top-Wechsel nicht gereicht. Amy Hunt holte mit Grossbritannien ihr viertes Gold an dieser EM.

Über 4x400-m der Männer belegt das Schweizer Quartett Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani und Haydn Brotschi den 8. Rang. (ram/sda)

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