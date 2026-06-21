klar19°
DE | FR
burger
Sport
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in Kritik – Mitspieler: «War klar, dass so was kommt»

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo leaves the pitch after the end of the first half during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Congo in Houston, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/ ...
Nach seinem schwachen Auftritt gegen die DR Kongo prasselte Kritik auf Cristiano Ronaldo ein – gleichzeitig gehen seine Fans in den sozialen Medien auf einen Mitspieler los.Bild: keystone

Portugals Dalot über Social-Media-Aufruhr um Ronaldo: «Uns war klar, dass so was kommt»

21.06.2026, 03:1121.06.2026, 03:11

Noch immer fluten Fans von Cristiano Ronaldo die Kommentare unter den Instagram-Posts von Portugals João Neves mit Beleidigungen, Bildern ihres Idols oder Forderungen nach Respekt vor dem Superstar. Der Grund für die Wut ist eine eigentlich harmlose Aussage von Neves über Ronaldo nach dem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo. Ronaldo selbst musste sich nach seinem schwachen Auftritt zudem viel Kritik anhören – auch von Experten wie Thierry Henry, der sagte: «Das Team muss treffen, nicht du!»

Ronaldo-Fans schäumen vor Wut – wegen dieser harmlosen Aussage eines Mitspielers

Das Team von Trainer Roberto Martinez scheint der Aufruhr in den sozialen Medien aber kalt zu lassen. Ronaldo postete am Freitag ein Bild mit einigen Mitspielern, darunter auch Neves, und schrieb dazu: «Immer vereint.» Nun äusserte sich in Diogo Dalot ein Spieler Portugals erstmals öffentlich zu den Geschehnissen der letzten Tage und bezog sich vor allem auf die harsche Kritik am im ersten Spiel schwachen Ronaldo.

«Vor der WM haben wir in der Kabine in unserem Stadion ausführlich über diese Themen gesprochen», so der Verteidiger von Manchester United. Es sei fast so gewesen, «als hätten wir erwartet, dass so etwas passieren würde. Mit einem solchen Team – gerade mit einem Spieler wie Cristiano – müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir wussten, dass wir uns Kritik und schwierigen Themen gegenübersehen würden. Manchmal unfair, manchmal unwahr und oft völlig übertrieben und aufgeblasen.» Weil die Portugiesen dies erwartet hatten, waren sie vorbereitet, um dann ein gemeinsames Statement zu setzen, «dass unsere Gruppe unerschütterlich ist».

epa13051762 Portugal&#039;s national soccer team player Diogo Dalot attends a press conference, in Palm Beach, Florida, USA, 20 June 2026. EPA/MIGUEL A. LOPES
Diogo Dalot stärkt Cristiano Ronaldo den Rücken.Bild: keystone

Um Ronaldo macht sich der 27-Jährige keine Sorgen. «Jeder weiss, wie gut er mit Kritik umgehen kann», so Dalot. «Sein Selbstbewusstsein vermittelt er auch dem Team. Kritik ist einfach ein Teil des Spiels. Er schenkt uns sein Vertrauen und wir ihm ebenso. Daran ändert sich nie etwas.»

Trotz der vielen Kritik und des Sturms in den sozialen Medien bleibt Portugal also aufs Wesentliche fokussiert: das Ziel, eine erfolgreiche WM zu spielen. Weiter geht es für die Seleçao am Dienstag (19 Uhr, Schweizer Zeit) gegen Usbekistan. Gegen den WM-Neuling wäre für Portugal alles andere als ein klarer Sieg eine Enttäuschung. (nih)

Niederländischer König sitzt neben Infantino – und witzelt danach darüber
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 62
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Sieht aus wie eine Zirkustruppe, doch es ist die DFB-Elf.
quelle: keystone / eduardo lima
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schotte dreht am Flughafen um – und wer diese Videos sieht, weiss: Es hat sich gelohnt
Schottland ist erstmals seit 1998 an einer Weltmeisterschaft dabei und eigentlich sollte es in Zukunft einen festen Platz bekommen. Und zwar wegen seiner Fans.
Zur Story