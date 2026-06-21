Deniz Undav sticht als Joker erneut – und bringt mit seinem Doppelpack den Sieg gegen die Elfenbeinküste. Bild: www.imago-images.de

Deutschland jubelt gegen die Elfenbeinküste spät – Joker Undav bringt die Wende

Deutschland überzeugt gegen die Elfenbeinküste nicht. Immerhin sorgen die Einwechselspieler aber dafür, dass die zweite WM-Partie der Deutschen nach Rückstand dennoch mit 2:1 gewonnen wird.

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Eine Stunde lang erinnerte die deutsche Darbietung stark an die WM-Debakel von Russland 2018 (4. Gruppenplatz hinter Schweden, Mexiko und Südkorea) und Katar 2022 (Ausscheiden in der Vorrunde gegen Japan und Spanien). Der offensive Glanz aus dem Curaçao-Spiel nicht mehr vorhanden. Die Defensive präsentierte sich anfällig. Und wer derart sorglos verteidigt wie Deutschland gegen die Elfenbeinküste, der müsste zumindest vorne mehr zu bieten haben. Dem war aber nicht so – bis Julian Nagelsmann die Notbremse zog.

Der Führungstreffer der Elfenbeinküste. Video: SRF

Er brachte Jamie Leweling, Deniz Undav und Nadiem Amiri für Leroy Sané, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic. Und plötzlich lief das deutsche Spiel viel besser – vorne wie hinten. Der eine Joker, Amiri, flankte zum anderen Joker, Undav, und schon stand es 1:1. Und Undav, der beste deutsche Torschütze der Bundesliga, erzielte in der 94. Minute sogar noch das 2:1.

Deniz Undav trifft schon wieder als Joker. Video: SRF

Die Art und Weise, wie der Sieg gegen einen robusten, und schnellen Gegner zu Stande kam, muss den Deutschen für die nächsten Tage zu denken geben. Die rechte Abwehrseite mit Joshua Kimmich wirkte überfordert. Nico Schlotterbeck, Innenverteidiger, schied verletzt aus (Knie). Goalie Manuel Neuer, obwohl an beiden Gegentreffern unschuldig, liess sowohl gegen Curaçao als auch gegen die Elfenbeinküste den ersten Schuss auf sein Tor passieren. Solche Problemfelder sorgen nicht für Ruhe.

Aber immerhin winkt Deutschland nach zwei Siegen zum Auftakt der Gruppensieg. Das ist doch schon mal was für die Bundeself, die in Russland und Katar nach der Vorrunde nach Hause musste. Und auch der Elfenbeinküste bietet sich mit dem ausstehenden Spiel gegen Curaçao die Grosschance, bei der vierten WM-Teilnahme erstmals weiterzukommen.

Deutschland - Elfenbeinküste 2:1 (0:1)

Toronto. 43'036 Zuschauer. SR Benítez (PAR).

Tore: 30. Kessie 0:1. 68. Undav 1:1. 94. Undav 2:1.

Deutschland: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown; Nmecha, Pavlović (60. Amiri); Sané (60. Leweling), Musiala (60. Undav), Wirtz; Havertz (85. Goretzka).

Elfenbeinküste: Yahia Fofana; Singo (82. Doué), Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré (75. Fofana); Diallo (75. Adingra), Kessie, Inao Oulaï, Yan Diomande (85. Pépé); Bonny (75. Guessand). (nih/sda)