Plötzlich wird Michael van Gerwen ins Gesicht geschlagen. Video: twitter

Beim Feiern ins Gesicht geschlagen – Darts-Star van Gerwen übel attackiert

Eigentlich will Michael van Gerwen den niederländischen Königstag feiern. Ein Video zeigt nun, dass ihm gewaltvoll ein Strich durch diesen Plan gemacht wurde.

Nikolai Stübner / t-online

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Michael van Gerwen ist brutal angegriffen worden. Der 37-jährige Darts-Profi wollte eigentlich laut «Sun» in Den Bosch den niederländischen Königstag feiern. Vor einem Klub kam es jedoch zur Diskussion, van Gerwen fing sich daraufhin einen Faustschlag eines Mannes ein. Dies ist auf einem Video zu sehen, das in den sozialen Medien verbreitet wird.

Direkt nachdem Michael van Gerwen die Faust abbekommen hatte, sah es kurzzeitig so aus, als wolle der Niederländer den Angreifer verfolgen und wiederum ebenfalls attackieren. Van Gerwen wurde allerdings vom Sicherheitspersonal zurückgehalten.

Video: twitter

Auf X äusserte sich «Modus Sports», die Agentur, die van Gerwen vertritt, zu dem Vorfall: «Wir sind uns des kursierenden Videos von einem Vorfall mit Michael van Gerwen bewusst. Michael hat die Situation nicht provoziert und trägt keine Schuld.» Und weiter: «Da es sich um eine private Angelegenheit handelt, werden wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben.»

Für van Gerwen ist es nicht das erste Mal, dass er in eine nächtliche Auseinandersetzung verwickelt ist. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte es Aufruhr rund um van Gerwen bei einem Kebap-Laden gegeben. Er war damals in eine Schlägerei verwickelt und sagte später gegenüber «Darts News»: «Nach einem schönen Abend wollten wir noch etwas essen gehen und leider geriet ich in eine Situation, die man lieber vermeiden möchte.»

Offenbar ist es ihm nun auch am Königstag nicht gelungen, einer handfesten Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.