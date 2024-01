Der Höhepunkt seiner Karriere: Saisondominator Luke Humphries wird Weltmeister. Bild: keystone

«Cool Hand Luke» Humphries schlägt Teenie Littler dank grosser Wende und ist Weltmeister

Luke Humphries verhindert einen sporthistorischen Coup und krönt seine eigene Saison. Mit dem WM-Titel steigt die neue Weltnummer 1 im Darts in den Kreis der ganz Grossen auf.

Topfavorit Luke Humphries hat das Darts-Märchen von Luke Littler im Finale beendet und ist erstmals Weltmeister. Der 28 Jahre alte Engländer besiegte den gefeierten Teenager am Mittwochabend mit 7:4 Sätzen und sicherte sich damit den grössten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn.

Humphries erhält neben der 25 Kilogramm schweren Sid Waddell Trophy auch ein Preisgeld von umgerechnet knapp 600'000 Franken. In der Weltrangliste übernimmt Humphries zudem den Spitzenplatz mit einem komfortablen Polster.

Märchen ohne Happy End

Der 16 Jahre alte Littler musste sich nach sensationellen Wochen doch noch geschlagen geben. Im Final hatte er zunächst 4:2 geführt und schien bereit zu sein für den grossen Coup. Auf dem Weg ins Endspiel hatte Luke «The Nuke» Littler unter anderem die beiden Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld (4:1) und Rob Cross (6:2) deutlich besiegt. Das mediale Interesse am Youngster war in den letzten Tagen riesig, nicht nur in England.

«Cool Hand Luke», wie Humphries genannt wird, krönte auch dank seiner 23 geworfenen 180ern einen starken Schlussspurt zum Ende des Jahres 2023. Im Herbst hatte er die drei Majors World Grand Prix, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals gewonnen. «Ein Traum ist in Erfüllung gegangen und es wird wohl eine Weile dauern, bis ich begriffen habe, was ich alles erreicht habe in diesem Jahr», sagte Humphries bei «Sport 1».

«Ich habe mein grosses Ziel erreicht und ich musste diesen Titel heute holen, denn Luke Littler ist so ein guter Spieler, dass er in den nächsten Jahren wohl oft Weltmeister wird», prophezeite der neue Weltmeister dem (noch) besiegten Gegner im Interview auf der Bühne eine grosse Zukunft. Aber er wolle natürlich in den Sphären bleiben, die er nun erreicht habe: «Nun will ich den WM-Titel ein zweites Mal gewinnen.» (ram/sda/dpa)

So verlief der WM-Final: