Nach Wortgefecht im Vorfeld – Wright wirft Darts-Titelverteidiger Humphries raus

Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten Humphries und dem Schotten Wright hatte seine Schatten vorausgeworfen. «Snakebite» kündigte vor dem Turnier an, Humphries und Littler zu «vernichten». Der Engländer antwortete: «Ich bin nur noch einen Weltmeistertitel davon entfernt, mit seiner Karriere mitzuhalten, und ich bin etwa 25 Jahre jünger. Ich denke, das würde alles übertreffen, was er im Sport erreicht hat.»

Alexis Monney hat mit dem Sieg in der Abfahrt und Platz 3 im Super-G von Bormio ein unvergessliches Wochenende hinter sich. Dass der frisch gebackene Onkel und Götti noch immer Ski fährt, hat der 24-jährige Freiburger seinen Eltern zu verdanken.

So richtig glauben konnte Alexis Monney noch nicht, was an diesem Wochenende passiert ist. Da war der erste Weltcupsieg in der Abfahrt von Bormio am Samstag, dann legte er im Super-G am heutigen Sonntag mit einem dritten Platz gleich noch nach. Zweimal war er bester Schweizer. Und dazwischen wurde er noch Götti des ersten Kinds seiner Schwester.