sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Deutschland

WM 2026: Deutschland scheitert an Paraguay – die besten Memes

Deutschland blamiert sich an der WM – und das Internet lacht sich schlapp

30.06.2026, 14:1530.06.2026, 14:32

Eigentlich hat Julian Nagelsmann angekündigt, dass Deutschland dieses Jahr mit dem WM-Titel von Nordamerika nach Hause fliegen wird. Doch nun ist das Turnier für die DFB-Elf bereits in der ersten Runde der K.o.-Phase vorbei. Nagelsmanns Team verlor überraschend gegen Paraguay im Penaltyschiessen.

Und weil Hochmut bekanntlich vor dem Fall kommt, prasselt nun Häme auf die deutsche Mannschaft ein. Wir haben die besten Memes gesammelt.

Für mehr als eine jämmerliche Teilnehmerurkunde hat es Deutschland also auch an dieser WM nicht gereicht. «Stets bemüht», wie wir früher im Religionsunterricht.

Statt WM-Pokal und Feierbier gibt es für Havertz und Co. nur das Frustbier.

Fussball Deutschland Häme
Bild: reddit

Das kann man so oder so sehen. :'-)

Die Frage aller Fragen.

Analyse
Fussball-Deutschland steht vor einem riesigen Trümmerhaufen

RIP Timmy

Und den bösesten besten Antwort-Tweet darauf wollen wir euch auch nicht vorenthalten.

Deutschlands Scheitern ging nicht ohne Kontroverse über die Bühne. Ein strittiger VAR-Entscheid kostete die DFB-Elf ein Tor – aber war der Schiri deshalb tatsächlich Paraguays Mann des Spiels?

Sorgte Fehlentscheid für Deutschland-Aus? Nagelsmann tobt, Experten haben klare Meinung

Paraguay liess sich von den grossen deutschen Namen einfach nicht einschüchtern.

Lustige Deutschland Memes zum Fussball Debakel
Bild: reddit

Geteiltes Leid ist halbes L ... ah nein, doch nicht.

Der Poker von Trainer Nagelsmann, Woltemade erst kurz vor der Verlängerung zu bringen, ging nicht auf. Der Newcastle-Stürmer verschoss seinen Penalty.

Deutschland Fussball Pleite Memes
Bild: reddit

Tja, wer zuletzt lacht …

Deutschland schaffte es einfach nicht, gegen Paraguay eine echte Lösung zu finden.

Aber verteidigt hat Paraguay eben schon gut.

Derweil fragen sich die Deutschen, wie die USA zum WM-Auftakt gegen Paraguay vier Tore erzielen konnten.

Aber der Weg für Paraguay wird nicht einfacher.

Bild
Bild: @memesvsfootball

So bleibt Deutschland am Ende nichts anderes übrig, als gemeinsam mit Südafrika und Japan auch noch die Holländer aufzulesen und nach Hause zu bringen.

Bonus:

Meme Deutschland WM
Bild: instagram/bestofkleinanzeigen

Das ging schnell ...

(abu/sim)

Friedrich Merz ist stolz auf die deutsche Mannschaft – die Reaktionen kommen direkt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 96
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Oranje-Freiheitstatuen müssen nach dem Aus gegen Marokko wieder die Heimreise antreten.
quelle: keystone / miguel sierra
Auf Facebook teilenAuf X teilen
WM-Coup gegen Deutschland – Paraguay im Feiermodus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Trotz unnützem Spickzettel hext Lehmann die Deutschen in den WM-Halbfinal
30. Juni 2006: Im Viertelfinal der WM in Deutschland steht es zwischen dem Gastgeber und Argentinien nach der Verlängerung 1:1. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschiessen zu Gunsten der Deutschen, weil Torhüter Jens Lehmann kurz davor einen Spickzettel zugesteckt bekommt.
Es ist ein Spickzettel, der Deutschland in den WM-Halbfinal bringt und die Argentinier bittere Tränen weinen lässt. Vor dem Elfmeterschiessen im Viertelfinal erhält Jens Lehmann vom deutschen Torwarttrainer Andreas Köpke ein Stück Papier. Drauf ist zu lesen, wie die Argentinier ihre Elfmeter schiessen könnten.
Zur Story