Deutschland blamiert sich an der WM – und das Internet lacht sich schlapp

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Eigentlich hat Julian Nagelsmann angekündigt, dass Deutschland dieses Jahr mit dem WM-Titel von Nordamerika nach Hause fliegen wird. Doch nun ist das Turnier für die DFB-Elf bereits in der ersten Runde der K.o.-Phase vorbei. Nagelsmanns Team verlor überraschend gegen Paraguay im Penaltyschiessen.

Und weil Hochmut bekanntlich vor dem Fall kommt, prasselt nun Häme auf die deutsche Mannschaft ein. Wir haben die besten Memes gesammelt.

Für mehr als eine jämmerliche Teilnehmerurkunde hat es Deutschland also auch an dieser WM nicht gereicht. «Stets bemüht», wie wir früher im Religionsunterricht.

Statt WM-Pokal und Feierbier gibt es für Havertz und Co. nur das Frustbier.

Das kann man so oder so sehen. :'-)

Die Frage aller Fragen.

RIP Timmy

Und den bösesten besten Antwort-Tweet darauf wollen wir euch auch nicht vorenthalten.

Deutschlands Scheitern ging nicht ohne Kontroverse über die Bühne. Ein strittiger VAR-Entscheid kostete die DFB-Elf ein Tor – aber war der Schiri deshalb tatsächlich Paraguays Mann des Spiels?

Paraguay liess sich von den grossen deutschen Namen einfach nicht einschüchtern.

Geteiltes Leid ist halbes L ... ah nein, doch nicht.

Der Poker von Trainer Nagelsmann, Woltemade erst kurz vor der Verlängerung zu bringen, ging nicht auf. Der Newcastle-Stürmer verschoss seinen Penalty.

Tja, wer zuletzt lacht …

Deutschland schaffte es einfach nicht, gegen Paraguay eine echte Lösung zu finden.

Aber verteidigt hat Paraguay eben schon gut.

Derweil fragen sich die Deutschen, wie die USA zum WM-Auftakt gegen Paraguay vier Tore erzielen konnten.

Aber der Weg für Paraguay wird nicht einfacher.

Bild: @memesvsfootball

So bleibt Deutschland am Ende nichts anderes übrig, als gemeinsam mit Südafrika und Japan auch noch die Holländer aufzulesen und nach Hause zu bringen.

Bonus:

Das ging schnell ...

(abu/sim)