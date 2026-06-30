Manuel Neuers Länderspielkarriere ist endgültig vorbei. Bild: keystone

Neuer beendet Nati-Karriere endgültig: «Extrem bitter, so aufzuhören»

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Nur vier Spiele nach seiner Rückkehr soll für Manuel Neuer nun definitiv Schluss sein im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem WM-Aus bestätigt der Goalie seinen zweiten Rücktritt.

Im «Sportschau»-Interview antwortete Neuer nach dem bitteren WM-Aus der Deutschen auf die Frage, ob der Sechzehntelfinal gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit «Ja». Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die «Power» für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: «Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören».

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Neuer jedoch vor der WM 2026 wieder als Nummer eins ins Team zurückgeholt. Dieser Entscheid hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Diese verschärften sich nach der Niederlage Deutschlands zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador noch einmal. Neuer war in der Vorrunde zwar an keinem Gegentor direkt schuld, konnte aber dennoch nicht restlos überzeugen. In den drei Gruppenspielen kassierte er insgesamt mehr Gegentore kassiert (4) als er Paraden gezeigt hat (4).

Für das deutsche Nationalteam bestritt der mittlerweile 40-Jährige 128 Spiele und blieb dabei 50 Mal ohne Gegentor. (sda/dpa)

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