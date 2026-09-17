sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Deutschland

Deutschland mit 44 Spielern und vielen Unbekannten – das ist Klopps Kader

17.09.2026, Hessen, Frankfurt am Main: Fu�ball, Nationalmannschaft, Pressekonferenz zur Nominierung f�r die ersten Nations-League-Spiele, Bundestrainer J�rgen Klopp sitzt auf dem Podium. Foto: Boris R ...
Jürgen Klopp hat für seinen ersten Zusammenzug als Deutscher Nationaltrainer zwei Kader nominiert.Bild: DPA

Klopp nominiert 44 Spieler für Deutschland – darunter sind einige Unbekannte

17.09.2026, 10:5017.09.2026, 10:55

Jürgen Klopp soll die gebeutelte Fussballnation Deutschland heilen. Der 59-Jährige folgte als Bundestrainer nach dem blamablen Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay auf Julian Nagelsmann und steht nun vor seiner Premiere. Dafür hat er gleich 44 Spieler nominiert. Diese werden in zwei Kader aufgeteilt und bei jeweils zwei der vier bevorstehenden Spiele in der Nations League zum Einsatz kommen.

Klopp sorgte dabei gleich für mehrere Überraschungen. Nur 15 der 26 Spieler aus dem WM-Kader sind auf der langen Liste des neuen Nationaltrainers enthalten. Dazu gehören die Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, die Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie Stürmer Kai Havertz. Nicht zum Kader gehören unter anderem Goalie Oliver Baumann, Verteidiger Antonio Rüdiger und Stürmer Deniz Undav.

Für die beiden Partien in den Niederlanden (24. September) und gegen Griechenland (27. September) beruft Klopp dafür Neulinge wie den Augsburger Hennes Behrens, die Freiburger Max Rosenfelder, Philipp Treu und Yannik Engelhardt oder den Frankfurter Younes Ebnoutalib. Das Goalietrio bilden nach dem – dieses Mal wohl endgültigen – Rücktritt von Manuel Neuer Finn Dahmen, Alexander Nübel und Marc-André ter Stegen. Letzterer sei vorerst die Nummer 1, verkündete Klopp.

Bild
Bild: dfb

In den Spielen gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) setzt der frühere Liverpool- und Dortmund-Coach dann auf ein sehr junges Team um die bewährten Kräfte Waldemar Anton, David Raum und Florian Wirtz. So nominierte Klopp neben Köln-Star Saïd El Mala unter anderem Felix Keidel (Elversberg), Mika Baur (Celtic) oder Derry Scherhant (Freiburg), die vielen Fussballfans wohl noch kein Begriff sind. In diesen Partien bildet Dahmen gemeinsam mit Noah Atubolu und Jonas Urbig das Goalie-Trio.

Bild
Bild: dfb

Zu den vielen Neuen im Kader erklärte Klopp auf der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen: «Wir sehen in diesen Jungs ganz viel Potenzial.» Ihm gehe es darum, diese so vorzubereiten, «dass sie in ein, zwei Jahren eine Stütze sind». Das nächste grosse Turnier ist die Europameisterschaft 2028 in Grossbritannien und Irland. (nih)

FCB-Transferchef Herrmann sagt, was der neue Trainer mitbringen muss
Interview
FCB-Transferchef Herrmann sagt, was der neue Trainer mitbringen muss
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Max vs. 100 Go-Karts: Verstappen überholt sie alle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der «Fall Patrick Fischer» geht in die nächste Runde
Der ehemalige Nationaltrainer Patrick Fischer zieht seine Sperre ans CAS, das höchste Sportgericht, weiter. Sein Anwaltsteam hat gute Argumente.
Der internationale Eishockeyverband (IIHF) hat Patrick Fischer für vier Jahre (bis 2030) für alle IIHF-Turniere (WM, Olympia) gesperrt. Dieses Urteil zieht der ehemalige Nationaltrainer nun an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne weiter. Das CAS ist als internationales Schiedsgericht für Streitigkeiten im Sport die höchste Instanz in der Sportjustiz.
Zur Story