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Europa League

Europa League: Xhaka siegt mit Sunderland, Freuler bereitet Siegtor vor

epa13244363 Granit Xhaka of Sunderland (C) in action during the UEFA Europa League league phase match Sunderland AFC against AZ Alkmaar, in Sunderland, Britain, 16 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN
Granit Xhaka feiert mit Sunderland einen Auftaktsieg in die Europa-League-Saison.Bild: EPA

Xhaka jubelt mit Sunderland in Europa +++ Freuler bereitet Siegtor vor

16.09.2026, 23:0116.09.2026, 23:16

Sunderland – Alkmaar 1:0

Sunderlands hat sein erstes Europacup-Abenteuer seit 42 Jahren mit einem Sieg lanciert. Die Mannschaft mit Captain Granit Xhaka gewann zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase zuhause gegen Alkmaar 1:0. Enzo Le Fée verwandelte in der 66. Minute einen Penalty.

Sunderland kassiert in der Schlussphase beinahe den Ausgleich.Video: SRF

Sunderland - Alkmaar 1:0 (0:0)
Tor: 66. Le Fée (Penalty) 1:0.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Olympiakos Piräus – Jagiellonia 2:1

Auch Remo Freuler hatte mit Olympiakos Piräus Grund zum Jubeln. Die Griechen gewannen gegen Jagiellonia Bialystok nicht zuletzt dank Freuler 2:1. Xhakas Nationalmannschaftskollege schlug in der 84. Minute die Flanke, die Roman Jaremtschuk mit dem Kopf zum Siegtreffer verwertete.

Freuler findet Jaremtschuk. Video: SRF

Olympiakos Piräus - Jagiellonia Bialystok 2:1 (1:1)
Tore: 20. Szmyt 0:1. 43. Gonzalez 1:1. 84. Jaremtschuk 2:1.
Bemerkungen: Olympiakos Piräus mit Freuler (Vorlage zum 2:1).

Milan – Benfica 0:2

Für Ardon Jashari und die AC Milan begann der Europacup mit einer Heimniederlage. Mit Jashari in der Startelf unterlagen die Norditaliener Benfica Lissabon 0:2.

AC Milan - Benfica Lissabon 0:2 (0:1)
Tore: 16. Lukebakio 0:1. 53. Kaminski 0:2.
Bemerkungen: AC Milan mit Jashari (bis 73.).

Anderlecht – Lyon 1:2

Zachary Athekame sah Lyons 2:1-Auftaktsieg in Anderlecht von der Ersatzbank aus. Beide Tore der Franzosen fielen noch vor der Pause.

Anderlecht - Lyon 1:2 (0:2)
Tore: 8. Nartey 0:1 22. Nakamura 0:2. 61. Cvetkovic 1:2.
Bemerkungen: Lyon ohne Athekame (Ersatz).

Leverkusen – Celje 2:0

Bayer Leverkusen gewann zuhause gegen Celje 2:0. Die deutschen profitierten zunächst von einem Eigentor der Slowenen. Kurz vor der Schlussviertelstunde machte Facundo Medina mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Bayer Leverkusen - Celje 2:0 (1:0).
Tore: 15. Seslar (Eigentor) 1:0. 74. Medina 2:0. (abu/sda)

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