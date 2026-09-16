Xhaka jubelt mit Sunderland in Europa +++ Freuler bereitet Siegtor vor
Sunderland – Alkmaar 1:0
Sunderlands hat sein erstes Europacup-Abenteuer seit 42 Jahren mit einem Sieg lanciert. Die Mannschaft mit Captain Granit Xhaka gewann zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase zuhause gegen Alkmaar 1:0. Enzo Le Fée verwandelte in der 66. Minute einen Penalty.
Sunderland - Alkmaar 1:0 (0:0)
Tor: 66. Le Fée (Penalty) 1:0.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.
Olympiakos Piräus – Jagiellonia 2:1
Auch Remo Freuler hatte mit Olympiakos Piräus Grund zum Jubeln. Die Griechen gewannen gegen Jagiellonia Bialystok nicht zuletzt dank Freuler 2:1. Xhakas Nationalmannschaftskollege schlug in der 84. Minute die Flanke, die Roman Jaremtschuk mit dem Kopf zum Siegtreffer verwertete.
Olympiakos Piräus - Jagiellonia Bialystok 2:1 (1:1)
Tore: 20. Szmyt 0:1. 43. Gonzalez 1:1. 84. Jaremtschuk 2:1.
Bemerkungen: Olympiakos Piräus mit Freuler (Vorlage zum 2:1).
Milan – Benfica 0:2
Für Ardon Jashari und die AC Milan begann der Europacup mit einer Heimniederlage. Mit Jashari in der Startelf unterlagen die Norditaliener Benfica Lissabon 0:2.
AC Milan - Benfica Lissabon 0:2 (0:1)
Tore: 16. Lukebakio 0:1. 53. Kaminski 0:2.
Bemerkungen: AC Milan mit Jashari (bis 73.).
Anderlecht – Lyon 1:2
Zachary Athekame sah Lyons 2:1-Auftaktsieg in Anderlecht von der Ersatzbank aus. Beide Tore der Franzosen fielen noch vor der Pause.
Anderlecht - Lyon 1:2 (0:2)
Tore: 8. Nartey 0:1 22. Nakamura 0:2. 61. Cvetkovic 1:2.
Bemerkungen: Lyon ohne Athekame (Ersatz).
Leverkusen – Celje 2:0
Bayer Leverkusen gewann zuhause gegen Celje 2:0. Die deutschen profitierten zunächst von einem Eigentor der Slowenen. Kurz vor der Schlussviertelstunde machte Facundo Medina mit dem 2:0 den Deckel drauf.
Bayer Leverkusen - Celje 2:0 (1:0).
Tore: 15. Seslar (Eigentor) 1:0. 74. Medina 2:0. (abu/sda)