Enttäuschte Gesichter bei der französischen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Hockey-WM: Frankreich steigt ab, Tschechien siegt weiter

Frankreich steht nach einer 0:2-Niederlage gegen Slowenien als erster Absteiger an der Eishockey-WM fest. Tschechien besiegt auch Deutschland.

Gruppe A

Frankreich – Slowenien

Seit der Rückkehr in die Top-Division im Jahr 2007 hielten sich die Franzosen in dieser mit Ausnahme von 2019. Nun müssen sie nach dem Wiederaufstieg 2021 erneut den Gang in die zweithöchste Division antreten, sehr zum Leidwesen der Organisatoren der nächstjährigen WM in der Schweiz. Dort hätten die Franzosen in Freiburg antreten und für einige Fans sorgen sollen.

Dem Team von Trainer Yorick Treille, der einst für Genève-Servette gespielt hat, wurde gegen das vor der Partie ebenfalls nur einen Punkt aufweisende Slowenien ein schwaches erstes Drittel zum Verhängnis. Zan Jezovsek brachte die Osteuropäer in Stockholm in der 10. Minute im Powerplay in Führung, Nik Simsic erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Dazwischen scheiterte der Slowene Jan Drozg mit einem Penalty.

Mehr als den Anschlusstreffer durch Tim Bozon (59.), der von Lausanne zu Servette wechselt, brachte die Equipe Tricolore nicht zu Stande. 15 Sekunden vor dem Ende machte Matic Torok mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar.

20.20 Uhr: Kanada – Finnland

Die Tabelle:

Gruppe B

Deutschland – Tschechien

20.20 Uhr: Ungarn – Norwegen