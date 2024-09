Das Banner wird hochgezogen. Bild: keystone

«Eine Ehre und ein Privileg» – Reto Suris Nummer 26 hängt jetzt in Zug unter dem Dach

Als fünftem Spieler beim EV Zug wird Reto Suri eine ganz besondere Ehre zuteil. Seine Rückennummer 26 wird im Klub nicht mehr vergeben. Am Samstagabend wurde Suri vor dem Heimspiel gegen den HC Davos geehrt.

«Dieser Moment ist für mich unbeschreiblich», betonte Reto Suri, nachdem ein Banner mit seinem Namen und der Rückennummer 26 unters Dach der Bossard Arena in Zug gezogen wurde.

Der Stürmer war während zehn Jahren ein Teil des EVZ und dort Publikumsliebling. 2022, beim zweiten Zuger Meistertitel in Folge, war Suri ein Teil der Mannschaft. Daran erinnerte er in seiner kurzen Rede die damaligen Mitspieler, denen er dankte: «Ihr habt mir meinen grössten Karriereerfolg ermöglicht. Der 1. Mai 2022 wird uns für immer verbinden.»

Reto Suri während seiner Ehrung. Bild: keystone

Ausgebildet bei Kloten, absolvierte er auch seine ersten National-League-Spieler für die «Flieger». Servette, Lausanne, Rapperswil-Jona und Lugano waren die weiteren Stationen in 17 Jahren als Profi. Suri kam auf insgesamt 852 Spiele in der höchsten Liga, in denen er 437 Skorerpunkte sammelte (197 Tore und 240 Assists).

2013 gehörte Reto Suri zu den legendären «Silberhelden», die mit der Eishockey-Nati die erste Schweizer Medaille seit 60 Jahren gewannen. Fürs Nationalteam lief er in 89 Spielen auf (18 Tore, 10 Assists).

In Zug ist die 26 die fünfte Nummer unter dem Hallendach. Vor Suri durften sich schon Philipp Neuenschwander (Nummer 20), Patrick Fischer (21), André Künzi (33) und zuletzt Fabian Schnyder (57) über diese Auszeichnung freuen.

«Es war mir eine Ehre und ein Privileg, während zehn Jahren als Spieler ein Teil von all dem hier zu sein – und ab heute für immer», sagte Reto Suri, dessen letzte Saisons von Verletzungen geprägt waren.

Der 35-Jährige blieb dem EVZ nach seinem Rücktritt als Spieler erhalten. Seit diesem Sommer ist Suri Assistenztrainer beim U20-Team und er arbeitet als Scout und Spielerentwickler bei den Zugern.

Mit dieser Choreo verabschiedeten die Fans im März ihren Liebling. Bild: keystone

Dass das Banner vor einem Heimspiel gegen Davos hochgezogen wird, war eine bewusste Entscheidung: HCD-Trainer Josh Holden war ein Sturmlinienpartner Suris. Glück brachte dies den Zugern nicht: Sie verloren die Partie deutlich mit 2:6.

In anderen Worten: Das Resultat widerspiegelte, dass in Zug heute die Ziffern 2 und 6 im Mittelpunkt standen …