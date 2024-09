6 Prozent mehr ++ Erneuter Prämien-Hammer ++ So sieht es in deinem Kanton aus

Es sind bange Stunden rund um die Rad-Weltmeisterschaft in Zürich. Am Donnerstag stürzt die Schweizer U19-Fahrerin Muriel Furrer in einem Waldstück nahe Küsnacht ZH und zieht sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Organisatoren und der Radsport-Weltverband UCI bezeichnen Furrers Zustand als «sehr kritisch». Wie das SRF am späten Donnerstagabend berichtet, habe eine Not-Operation stattgefunden.