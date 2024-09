Vor dem Start zum Frauen-Rennen am Samstag wurde eine Schweigeminute abgehalten. Bild: keystone

Velofreunde gedenken am Sonntagmorgen in Zürich Muriel Furrer

Das für Sonntag an der Rad-WM in Zürich geplante City Race Volksrennen fällt aus. Stattdessen findet ein geführter Memorial Ride zum Gedenken an die tödlich gestürzte 18-jährige Muriel Furrer statt.

Das habe das Lokale Organisationskomitee der UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften Zürich 2024 (LOK) entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Samstag. Dies in Rücksprache mit dem internationalen Radsportverband (UCI), Swiss Cycling und Furrers Familie.

Der Memorial Ride stehe allen offen, die zusammen mit dem LOK, der UCI und Swiss Cycling Muriels Familie, Freunden und der ganzen Radsport-Gemeinschaft beistehen und Trost spenden wollten. Die Teilnahme ist kostenlos. Velofahrende können sich ab 7 Uhr am Bellevue beim Start/Ziel-Bereich der WM-Rennen besammeln. Um 7.15 Uhr wird sich der Tross in Bewegung setzen.

An der Wasserkirche unweit der WM-Strecke neben der Zwingli-Statue ist zudem ein zentraler Trauerort eingerichtet worden. Dies um dem Wunsch vieler Radsportfans zu entsprechen, welche Blumen niederlegen und einen stillen Ort des Gedenkens haben möchten.

Muriel Furrer starb am Freitag im Universitätsspital Zürich, nachdem sie einen Tag zuvor bei einem Sturz im WM-Rennen der Juniorinnen in Zürich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte. Die 18-Jährige aus dem Kanton Zürich war aus noch ungeklärten Gründen in einem Waldstück oberhalb von Küsnacht gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Mit dem Helikopter wurde sie in kritischem Zustand ins Spital geflogen. (ram/sda)