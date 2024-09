Kein Sieger im Bundesliga-Hit: Leverkusen hält Bayerns Druck stand

Serge Gnabry verpasste in der zweiten Halbzeit das 2:1 für die Bayern, als er in kurzer Abfolge Pfosten und Latte traf. Zwischen den beiden mutmasslich stärksten Mannschaften der Liga liegen somit weiter drei Punkte.

Bayern München hielt sich damit an der Spitze, blieb aber nach den Kantersiegen bei Holstein Kiel (6:1) und Werder Bremen (5:0) und dem 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb trotz 18:3 Torschüssen und fast 70 Prozent Ballbesitz zum ersten Mal in dieser Saison ohne Sieg.

Schablonen-Stresstest bestanden – aber Langnaus «Schönwetter-Finnen» haben versagt

Wer nur ein Tor kassiert, gewinnt in der Regel ein Hockey-Spiel. Aber weil Langnaus «Schönwetter-Finnen» versagt haben, brachte grandioses Schablonen-Hockey gegen die ZSC Lions keine Punkte (0:1-Niederlage). Nach dem ultimativen defensiven Stresstest in Zürich folgt nun 24 Stunden später am Samstagabend der ultimative offensive Stresstest gegen Schlusslicht Ajoie.

Es dürfte die extremste Leistungsschwankung der Neuzeit sein: Langnau gewinnt gegen Rekordmeister und Spengler-Cup-Sieger Davos am Dienstag 7:0 und verliert 72 Stunden später am Freitag in Zürich 0:1. Aber eigentlich ist es gar keine Leistungsschwankung. Sondern eine Resultatschwankung. Gegen ein verunsichertes Davos gelingt den Langnauern ein Konter-Spiel in Vollendung. Die perfekte, effiziente Offensivleistung. Gegen die ZSC Lions mit einer starken Nummer 2 (Robin Zumbühl) brillieren die Emmentaler bei einem Torschuss-Verhältnis von 22:41 gegen eines der besten Teams Europas mit klugem, diszipliniertem, tapferem Schablonen-Hockey. Die perfekte Defensivleistung. Gegen die Zürcher auswärts nur einen Gegentreffer zuzulassen ist sportlich so wertvoll wie die sieben Tore gegen Davos.