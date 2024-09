Die alte und neue Weltmeisterin gedachte zunächst der verstorbenen Zürcherin Muriel Furrer. «Zuerst kondoliere ich ihrer Familie. Es ist auch ein Titel für Muriel. Während der Schweigeminute die weinenden Schweizer Fahrerinnen zu sehen, war sehr hart.»



Kopecky sprach von den schwierigen Bedingungen an diesem Tag, an dem 154 Kilometer zurückzulegen waren. «Es regnete, bergauf kriegte man warm, in den Abfahrten war es wieder kalt. Am Ende habe ich wirklich gefroren.»



Die Belgierin hatte zwischenzeitlich den Kontakt zur Rivalin Demi Vollering verloren. «Ich versuchte, kühlen Kopf zu bewahren und im Anstieg mein Tempo zu fahren. Am Ende spielte es sich auch zwischen den Ohren ab. Ich versuchte, im Sprint cool zu bleiben.»

Bild: keystone