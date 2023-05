Deutschland springt in der Tabelle der Gruppe A auf Platz 4. Bild: keystone

Siege für Deutschland und die Slowakei – USA deklassieren Frankreich

Gruppe B

Slowenien – Slowakei 0:1

Der Aufsteiger Slowenien muss auf direktem Weg wieder runter in die zweithöchste Division 1A.



Slowenien blieb in der WM-Vorrundengruppe B in Riga auch in seinem sechsten und zweitletzten Spiel, einem 0:1 gegen die Slowakei, ohne einen Punkt. Damit würde auch ein Sieg nach 60 Minuten gegen Kasachstan, das vier Zähler aufweist, nichts mehr nützen.

Mit dem hart erkämpften Sieg wahrte sich die Slowakei die Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation. Sie muss dafür am Dienstag ihr letztes Gruppenspiel gegen Norwegen in der regulären Spielzeit gewinnen und darauf hoffen, dass die Schweiz am Abend dem Co-Gastgeber Lettland keinen Punkt überlässt.

Die Tabelle:

Gruppe A

Deutschland – Ungarn 7:2

USA – Frankreich 9:0

Wie die Schweizer in der Gruppe B weiter makellos sind die USA. Die Amerikaner fertigten Frankreich 9:0 ab. Cutter Gauthier zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus.