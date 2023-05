Die USA setzten mit dem Erfolg gegen den Titelverteidiger eine erste Duftmarke. Bild: keystone

USA bezwingen den Weltmeister – Tschechien dreht Partie gegen die Slowakei

Mehr «Sport»

Gruppe B

Slowakei – Tschechien 2:3

Zum Auftakt der Eishockey-WM in Riga taten sich die Tschechen gegen die Slowakei überraschend schwer. Das Team um Roman Cervenka vom SC Rapperswil-Jona ging zweimal in Rückstand, setzte sich am Ende aber 3:2 durch. Alle Tore fielen im ersten Drittel. Cervenka traf zum 1:1, die beiden weiteren Tore von Tschechien erzielte Lukas Sedlak – einmal in Unterzahl und einmal im Powerplay.

Gruppe A

Finnland – USA 1:4

Der Gastgeber und Topfavorit Finnland startet in Tampere mit einer 1:4-Niederlage gegen die USA in die Mission Titelverteidigung. Die Finnen gingen standesgemäss in Führung. Nach 18 Minuten traf der Servettien Teemu Hartikainen in Überzahl auf Pass seines zukünftigen Genfer Teamkollegen Sakkari Manninen.

Danach mussten sich die Nordländer aber überraschend deutlich dominieren lassen (insgesamt 24:38 Torschüsse). Im Mitteldrittel glichen die Amerikaner aus, im Schlussabschnitt schufen sie die Differenz. Debütant Cutter Gauthier sorgte für den Ausgleich, bevor Drew O'Connor und Alex Tuch im Schlussdrittel die Entscheidung herbeiführten. Tuch traf zum Abschluss auch noch ins leere Tor.