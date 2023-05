Sacha Treille bejubelt seinen Siegtreffer in der Overtime. Bild: keystone

Nur ein Punkt – Österreich verliert WM-Auftakt gegen Frankreich in der Overtime

Gruppe B

Die Tabelle:

Gruppe A

Frankreich – Österreich 2:1 n.V.

Für Österreich beginnt die zweite WM nach dem Aufstieg am Grünen Tisch wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus mit einer Niederlage. Die Mannschaft um Ambri-Söldner Dominic Zwerger verlor in Tampere gegen Frankreich mit 1:2 nach Verlängerung. Der ehemalige NHL-Profi Thomas Raffl glich vor 7626 Zuschauer im Schlussdrittel aus, Sacha Treille sorgte nach 39 Sekunden in der Overtime für die Entscheidung zugunsten der Franzosen.

(pre/sda)