Zehn Tore bei SCB-Sieg gegen Zug – Zürcher Derby geht an die ZSC Lions

Der Zuger Djoos will am liebsten gar nicht hinsehen, wie die Berner jubeln. Bild: keystone

Zehn Tore bei SCB-Sieg gegen Zug – Zürcher Derby geht an den ZSC

Leader Servette setzte sich zuhause gegen Ambri durch und baute den Vorsprung auf Biel auf sechs Punkte aus. Denn die Seeländer verloren in Langnau. Einen Prestigesieg landete der SC Bern gegen Meister Zug, während Schlusslicht Ajoie zum zwölften Mal in Folge verlor.

* Texte folgen *

ZSC Lions – Kloten 3:1

ZSC-Hüter Hrubec sieht die Scheibe auf sich zufliegen. Bild: keystone

ZSC Lions - Kloten 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

12'000 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Tscherrig, Fuchs/Urfer.

Tore: 18. Schreiber (Powerplaytor) 0:1. 20. (19:13) Bodenmann (Kukan, Lammikko/Powerplaytor) 1:1. 29. Lammikko (Texier) 2:1. 60. (59:02) Andrighetto (Wallmark) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 7mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Kukan; Ang.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Chris Baltisberger, Wallmark, Texier; Azevedo, Andrighetto, Riedi; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Schäppi, Bachofner; Diem.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Steiner, Nodari; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Marchon, Faille, Ang; Meyer, Bougro, Derungs; Obrist, Ness, Loosli; Simic.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Roe (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Lindemann (verletzt) und Schmaltz (überzähliger Ausländer). Kloten von 57:40 bis 59:02 und ab 59:17 ohne Torhüter.

Bern – Zug 7:3

Und wieder geschlagen: Zug-Keeper Genoni. Bild: keystone

Bern - Zug 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)

14'128 Zuschauer. - SR Dipietro/Lemelin (CAN), Steenstra (CAN)/Meusy.

Tore: 19. (18:10) Baumgartner (Ennis, Fuss) 1:0. 20. (19:02) Lindberg (Goloubef, Vermin) 2:0. 25. Lindberg (Vermin, Beat Gerber) 3:0. 29. O'Neill (Martschini, Cehlarik) 3:1. 31. Sceviour (Lindberg, Ennis/Powerplaytor) 4:1. 36. Sceviour (Ritzmann) 5:1. 39. Djoos (Powerplaytor) 5:2. 42. (42:00) Ennis (DiDomenico, Untersander/Powerplaytor) 6:2. 44. (43:52) Kovar 6:3. 56. Ennis (Sceviour, Untersander/bei 5 gegen 3) 7:3.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Kovar.

Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Beat Gerber; Pinana; DiDomenico, Bader, Scherwey; Vermin, Lindberg, Moser; Fahrni, Sceviour, Ritzmann; Fuss, Baumgartner, Ennis.

Zug: Genoni; Djoos, Stadler; Geisser, Vogel; Schlumpf, Kreis; Hausheer; Simion, Kovar, Hofmann; Martschini, O'Neill, Cehlarik; Zehnder, Senteler, Herzog; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Allenspach.

Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi (krank), Gelinas, Mika Henauer, Kahun und Lehmann (alle verletzt), Zug ohne Gross, Hansson, Hollenstein, Klingberg (alle verletzt) und Nussbaumer (krank).

Ajoie – Lugano 2:5

Topskorer Granlund testet Ajoie-Hüter Wolf. Bild: keystone

Ajoie - Lugano 2:5 (0:2, 2:0, 0:3)

3836 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Hungerbühler, Burgy/Gurtner.

Tore: 3. Thürkauf (Fazzini, Connolly/Powerplaytor) 0:1. 7. Herburger (Gerber) 0:2. 22. Asselin (Bakos, Kohler/Powerplaytor) 1:2. 40. (39:20) Asselin (Bozon) 2:2. 47. Josephs (Connolly/Powerplaytor) 2:3. 49. Zanetti 2:4. 52. Granlund (Connolly) 2:5.

Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Macquat) plus Spieldauer (Macquat) gegen Ajoie, 6mal 2 plus 5 Minuten (Thürkauf) plus Spieldauer (Thürkauf) gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Devos; Granlund.

Ajoie: Tim Wolf; Fey, Brennan; Rouiller, Pilet; Pouilly, Hauert; Thiry; Hazen, Devos, Kohler; Bakos, Frossard, Schmutz; Asselin, Gauthier, Bozon; Huber, Macquat, Vouillamoz; Arnold.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Kaski, Guerra; Andersson, Riva; Bernd Wolf; Connolly, Arcobello, Granlund; Zanetti, Thürkauf, Marco Müller; Fazzini, Morini, Josephs; Vedova, Herburger, Gerber; Bedolla.

Bemerkungen: Ajoie ohne Derungs, Garessus, Romanenghi, Sciaroni (alle verletzt) und Gauthier-Leduc (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Carr, Patry, Stoffel, Walker (alle verletzt) und Bennett (überzähliger Ausländer). Ajoie von 57:44 bis 57:47 und 57:52 bis 59:28 ohne Torhüter.

Servette – Ambri 5:2

Hartikainen lässt sich feiern. Bild: keystone

Servette - Ambri-Piotta 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

6293 Zuschauer. - SR Borga/Mollard, Altmann/Huguet.

Tore: 1. (0:48) Winnik (Miranda) 1:0. 3. Hofer (Zwerger, Virtanen/Powerplaytor) 1:1. 21. (20:50) Hartikainen (Filppula, Omark/Powerplaytor) 2:1. 29. Hartikainen (Pouliot) 3:1. 34. Hartikainen (Omark) 4:1. 48. Zwerger (Virtanen/Powerplaytor) 4:2. 58. Filppula 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 9mal 2 Minuten gegen Servette, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Filppula; Spacek.

Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs.

Ambri-Piotta: Juvonen (41. Conz); Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Burren; Fohrler, Fischer; Zündel, Isacco Dotti; Bürgler, Heim, McMillan; Hofer, Spacek, Chlapik; Trisconi, Wüthrich, Marchand; Pestoni, Grassi, Zwerger.

Bemerkungen: Servette ohne Smons (krank) und Vatanen (verletzt), Ambri-Piotta ohne Kneubuehler, Kostner, Pezzullo (alle verletzt) und Shore (krank). Ambri-Piotta von 57:00 bis 57:37 ohne Torhüter.

SCRJ Lakers – Lausanne 5:4

Michal Jordan müsste eigentlich die 23 tragen. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)

4335 Zuschauer. - SR Stricker/Piechaczek (GER), Cattaneo/Duc.

Tore: 11. Genazzi (Salomäki) 0:1. 13. Fuchs (Riat, Sekac) 0:2. 20. (19:33) Albrecht (Moy, Schroeder/Powerplaytor) 1:2. 28. (27:18) Aebischer (Wetter/Powerplaytor) 2:2. 29. (28:59) Cajka (Forrer, Baragano) 3:2. 38. Wetter (Schroeder) 4:2. 54. Kovacs (Panik) 4:3. 57. (56:56) Audette 4:4. 58. (57:49) Moy (Wick/Powerplaytor) 5:4.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 6mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Moy; Kovacs.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (36.-37. Meyer); Vouardoux; Noreau, Jordan; Baragano, Sataric; Aebischer, Maier; Brüschweiler, Albrecht, Lammer; Moy, Schroeder, Wetter; Eggenberger, Rowe, Cajka; Wick, Dünner, Forrer.

Lausanne: Stephan; Gernat, Frick; Jelovac, Genazzi; Holdener, Marti; Chamorel; Kovacs, Salomäki, Panik; Hügli, Audette, Kenins; Riat, Fuchs, Sekac; Bougro, Almond, Pedretti.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Cervenka, Djuse, Elsener, Jensen und Profico (alle verletzt), Lausanne ohne Bozon, Emmerton, Glauser, Heldner, Jäger, Krakauskas, Maillard, Raffl und Sidler (alle verletzt). Lausanne von 58:10 bis 59:55 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Biel 3:1

Spieler und Fans feiern Langnaus zweiten Treffer. Bild: keystone

SCL Tigers - Biel 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

5149 Zuschauer. - SR Wiegand/Ströbel, Gnemmi/Stalder.

Tore: 31. Saarijärvi (Rohrbach/Powerplaytor) 1:0. 39. Eakin (Saarela) 2:0. 45. Olofsson (Rathgeb, Hofer/Powerplaytor) 2:1. 60. (59:59) Michaelis (Pesonen) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Michaelis; Hofer.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weibel.

Biel: Säteri (27. Rytz); Rathgeb, Lööv; Stampfli, Grossmann; Delémont, Forster; Christen; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Froidevaux, Sheahan, Hischier; Schläpfer.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Aeschbach, Salzgeber und Schilt (alle verletzt), Biel ohne Schneeberger (verletzt) und Yakovenko (krank). Biel ab 58:52 ohne Torhüter. (ram/sda)