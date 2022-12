NHL: Tage Thompson mit fünf Toren – vier in den ersten 17 Minuten 🤯

An Tagen wie diesen: Tage Thompson bezwingt Elvis Merzlikins. Bild: keystone

Tage Thompson mit fünf Toren – vier in den ersten 17 Minuten 🤯

Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 4:9

Tim Berni (Columbus): 2 Hits, TOI 19:16 Min.

Tim Berni erlitt mit den Columbus Blue Jackets in seiner zweiten NHL-Partie eine Kanterniederlage. Überragender Spieler der Buffalo Sabres beim 9:4-Sieg war Tage Thompson mit fünf Toren und einem Assist. Die ersten vier Treffer erzielte der 25-Jährige in den ersten 17 Minuten, den vierten zum 6:0. Einzig Joe Malone war in der besten Eishockey-Liga der Welt für die Hamilton Tigers am 23. Februar 1921 noch rascher viermal erfolgreich (nach 8:45 Minuten). «Tage Thompson hat uns heute Abend einfach fertig gemacht», sagte Columbus-Trainer Brad Larsen. «In 26 Jahren als Profi habe ich das noch nie gesehen.»

«Das hat Spass gemacht», meinte Thompson. «Es war einer dieser Abende, an denen einfach alles für dich läuft, und viele gute Mitspieler haben mich in Szene gesetzt. Nach vielen Jahren harter Arbeit so belohnt zu werden, ist ein wunderbares Gefühl und macht einen nur noch hungriger.»

Thompson ist der vierte Spieler, der in der NHL im ersten Abschnitt vier Tore schoss – öfter reüssierte noch keiner in einem Drittel. Berni kam während 19:16 Minuten zum Einsatz, womit er die drittmeiste Eiszeit bei den Jackets erhielt. Der 22-jährige Verteidiger verzeichnete eine ausgeglichene Bilanz.

Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 8:2

J.J. Moser (Arizona): 1 Hit, 3 Blocks, TOI 19:32 Min.

Eine Kanterniederlage setzte es auch für Janis Moser (Minus-4-Bilanz) und die Arizona Coyotes ab. Connor McDavid steuerte je zwei Tore und Assists zum 8:2-Heimerfolg der Edmonton Oilers bei.

San Jose Sharks – Vancouver Canucks 5:6 n.V.

Timo Meier (San Jose): 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Hit, TOI 21:43 Min.

Timo Meier gelang zum 2:3 (28.) der 13. Saisontreffer für die San Jose Sharks, dennoch unterlag das Team aus Kalifornien zu Hause den Vancouver Canucks 5:6 nach Verlängerung. Elias Pettersson zeichnete 35 Sekunden vor dem Ende der Overtime für das 6:5 verantwortlich. Meier verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz. Die Sharks verloren zum neunten Mal in den letzten elf Partien, zum vierten Mal in Folge, und belegen in der Pacific Division den vorletzten Rang. (ram/sda)